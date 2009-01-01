Волкер считает, что помощник Путина — "архитектор" событий на Донбассе

Сурков активный деятель с хорошими связями, сказал спецпредставитель Госдепартамента США.

Владислав Сурков aksakal.info

Специальный представитель Госдепартамента США по Украинесчитает, что помощник президента РФ Владимира Путина —— является "архитектором"

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

В то же время дипломат сообщил, что тот показался ему "очень умным и очень продвинутым, с интересным образом мышления".

"Он производит впечатление человека, хорошо подготовленного технически и технологически. Он активный деятель с хорошими связями", — добавил собеседник.

По его словам, "все это, а также… постоянные контакты с Путиным, действительно, является факторами, способными помочь в переговорах". "Потому что я не имею возможности напрямую убедить президента Путина, в чем заключаются его истинные интересы", — заявил спецпредставитель.

"Но Владислав Сурков, который знает Путина, регулярно контактирует с ним, возможно, способен донести до него соответствующие мысли. Речь не идет о том, чтобы переиграть Россию или Суркова. Вопрос заключается в том, где мы (несмотря на в целом расходящиеся интересы) можем все же отыскать точки соприкосновения. Найти, где мы способны прийти к взаимопониманию", — подчеркнул Волкер.

"Да, в отличие от Суркова, у меня нет возможности постоянно, напрямую общаться с президентом. Но учитывая то, как структурирована американская система власти, у меня позиция, эквивалентная позиции Суркова. Ну разве что я не являюсь архитектором того, что происходит в Донбассе", — сказал тот.

Напомним, Курт Волкер провел встречу с Владиславом Сурковым 21 августа, после нее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине сказал, что она "была конструктивной, откровенной и прямой, но были и такие вопросы, на которые стороны имеют разные взгляды".