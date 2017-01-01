Волкер сказал, за сколько месяцев на Донбассе можно достичь мира

По всей Украине русскоговорящие люди живут нормальной жизнью, подчеркнул спецпредставитель Госдепа США.

Конфликт на Донбассе — "ненужный", отметил Курт Волкер facebook.com/GeneralStaff.ua

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что мира на Донбассе можно достичь за 12 месяцев.

Конфликт на востоке нашего государства —"ненужный, у россиян нет причин воевать с украинцами", рассказал дипломат в интервью Русской службе ВВС.

"По всей Украине русскоговорящие люди живут нормальной жизнью. У них есть работа и семьи, они не подвергаются дискриминации", — отметил собеседник.

По его словам, "единственное место в Украине, где русскоязычные люди сталкиваются с трудностями — это те самые районы на востоке страны, где продолжается конфликт". "И мне хотелось бы надеяться, что вместо того, чтобы продолжать снабжать, тренировать и контролировать силы (боевиков — Ред.) на востоке Украины, Россия предприняла бы шаги к установлению мира", — добавил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что Штаты хотят "увидеть мир и окончание боев". "Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения Минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", — заявил он.

Ранее Курт Волкер выразил мнение, что РФ решится на пересмотр своей позиции по Донбассу не ранее, чем придет к выводу, что оккупация части территории Украины противоречит ее интересам.