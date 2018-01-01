Волкер: Украина не вернет оккупированные территории

Чиновник считает, что оснащение украинских вооруженных сил современным летальным оружием — это залог мира в будущем.

Украина не сможет вернуть территории, оккупированные Россией – Волкер. Reuters

Такое мнение высказал специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Конечно, украинцы не смогут вернуть уже захваченную Россией территорию: Россия слишком сильна", — заявил он в эфире BBC.

Однако цена войны на Донбассе для России и возможного наступления для гибридной российской армии уже выросла: "И будет расти дальше. В этом случае те, кто сидит в Москве, должны спросить себя: а что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине…".

Волкер также считает, что оснащение украинских вооруженных сил современным летальным оружием — это залог мира в будущем. Он пояснил, что если Украина не в состоянии будет удерживать свои позиции, то это будет "приглашением для новых наступлений", а поставки вооружений в ВСУ дадут России понять: "вы не получите еще больше, не заплатив за это высокую цену". Этой ценой, по словам Волкера, могут быть и новые санкции.

Ранее стали известны основные тезисы беседы Порошенко и Волкера. В частности, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе.

Как сообщалось о том, что Волкер получит в ближайшем будущем еще больше полномочий по Украине.

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