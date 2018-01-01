Володимир Парасюк: Путін грається з безхребетністю нашого гаранта

"Путін шукає безболісний вихід із конфлікту, але йому це легко не вдасться. Бо українське суспільство не хоче миру з Росією – воно хоче перемоги над нею", – зазначив народний депутат.

Володимир Парасюк Главред

На сайті " Главред " відбувся чат із народним депутатом України, членом комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Спілкуючись із читачами, він розповів, кому і навіщо потрібна "справа Бубенчика", чому він вважає, що в Україні намагаються змінити ставлення суспільства до подій на Майдані, і де пишуть цей сценарій, чому Надія Савченко опинилися під арештом, а також чи злякалися парламентарі "плану Савченко" – обрушити на них купол Верховної Ради. Крім того, гість "Главреду" пояснив, чому мінські переговори не мають сенсу, чому не виконуються жодні перемир'я, а також кому з українського боку вигідне продовження війни на Донбасі.

Подаємо стенограму чату з Володимиром Парасюком.

liubomir482: Ви стали одним із тих, хто виявив готовність взяти Бубенчика на поруки. Чому? Ви добре знаєте Івана Бубенчика і настільки впевнені в ньому?

Володимир Парасюк: Знаю його тепер уже давно, бо від Майдану пройшло чотири роки. Ми разом із Іваном були у батальйоні "Дніпро-1".

Чому я вирішив взяти його на поруки? Напевно, я б кожного, проти кого порушили подібну справу і кому висунули подібні звинувачення, взяв би на поруки, знаючи чи не знаючи цю особу.

liubomir482: Звідки ростуть ноги у розмов про те, що ви можете опинитися на лаві підсудних разом із Іваном Бубенчиком через розстріл "беркутівців"? Кому і навіщо вигідно вас звинуватити в цьому?

Володимир Парасюк: Це – позиція ГПУ, яка неофіційно блукає в кулуарах Верховної Ради, серед журналістів. Кому це вигідно? Зараз у розслідуванні справ Майдану хочуть змінити напрямок. На п'ятому році після всіх цих подій чинна влада не дала відповіді на питання "хто вбивав людей?". Вона і не дасть відповіді на нього. Аде більшість із тих, хто розстрілював Небесну сотню і далі працюють у правоохоронних органах. Тому й обрали проросійську версію – мовляв, "Майдан сам себе розстріляв", а звинуватити хочуть у цьому людей, які взяли до рук зброю для власного захисту і застосували лише тоді, коли склалася критична ситуація, і коли на Майдані вже було більше двадцяти вбитих.

Tianna: Пане Володимире, як ви вважаєте, якщо Бубенчика засудять, а жоден вбивця Небесної сотні так і не буде покараний, які наслідки це матиме для влади, і які висновки можна буде зробити про зміни в українському суспільстві, які відбулися або не відбулися після Революції Гідності?

Володимир Парасюк: Ми не повинні допустити того, щоб хоч один майданівець був кинутий за ґрати за те, що він був на Майдані. Все.

Illya Matyushenko: Прокоментуйте, будь ласка, "справу Бубенчика". Особливо цiкавить ваша думка стосовно висловлювань Бубенчика у спілкуванні з іноземними ЗМI щодо того, що він особисто та навмисно вбивав "беркутівцiв" та пишається цим. Чи повинні правоохоронці затримувати громадянина, який публічно розповідає про скоєне ним убивство, незалежно від того, була це самооборона чи ні?

Володимир Парасюк: На Майдані була зброя. Люди її застосували в самому крайньому випадку. Щоб ви розуміли, коли відбувся перший постріл зі сторони мітингувальників, на той час вже загинули люди від куль "Беркуту". Всю цю ситуацію треба розглядати в комплексі, а не так, як нам хочуть нав'язати: мовляв, це окремий епізод. Країна сприйняла цей період як особливий, і було прийнято політичне рішення захистити всіх учасників Майдану. Але комусь зараз цікаво змінити ставлення суспільства до цих всіх подій. Думаю, цей план точно пишуть не в Україні. Будьте розумними.

Володимир Парасюк Главред

Fargo: Як ви гадаєте, чи повернеться Надія Савченко в українську політику? Вірите, що вона справді планувала все те, про що казав Луценко?

Володимир Парасюк: Я вважаю, що Надія Савченко зв'язалася не з тими людьми, з якими потрібно, і перейшла межі, які переходити не варто. Як буде надалі? Думаю, знову ж будуть її використовувати. Чи в це будуть вірити українці? Не від мене залежить.

semen_senia: Как думаете, как будет выглядеть в глазах мирового сообщества, которое приложило немало усилий для освобождения Савченко из российской тюрьмы, то, что Савченко будет на скамье подсудимых, но теперь здесь, в Украине? И с каким злорадством воспримут это в России – Героя Украины судят на ее же родине?

Володимир Парасюк: Щодо того, що скаже світова спільнота – аналізуючи останні події, які відбуваються на нашій планеті, можна стверджувати, що зараз нікого нічим не здивуєш. Думаю, всі дуже добре розуміють, що Україна і весь цивілізований світ – у стані війни з Російською Федерацією.

Стас Дорошенко: Запитання до вас щодо ситуації із Савченко. Спочатку влада зробила з неї ледь не національну героїню, а тепер ця ж влада виставляє її як ворога нації. Чим це все закінчиться для самої Савченко? Чи не краще було б, якби вона не йшла у парламент, а вирушила б на фронт на Донбасі?

Володимир Парасюк: Про що думає Надія Савченко, напевно, треба запитати у неї самої. Що я можу тут сказати... Я їй десятки разів говорив, щоб вона була обережною, бо її можуть використати.

Володимир Парасюк Главред

Smilik: Як вам здається, у Раді злякалися після того, як озвучили "план Савченко" щодо дій у ВР? :)

Володимир Парасюк: Звичайно. Будь-яка влада боїться втратити владу. А коли взагалі йдеся про загрозу життю, тоді реально можна побачити страхи тих людей, які приходять у Верховну Раду задля власного збагачення чи переслідуючи якісь інші меркантильні цілі.

Dinka: Володимире, коли ви потрапили до стін Ради і стали депутатом, що вас найбільше вразило здивувало (приємно і неприємно) у побаченому в парламентському середовищі? Були якісь речі, які стали для вас справжньою несподіванкою та розчаруванням?

Володимир Парасюк: Приємне – я побачив велику кількість людей, які не продаються. А вразило те, що частина з них взяли і продалися. І саме приміщення Верховної Ради – "совок" рідкісний.

Pavlo: Які політсили пропонували приєднатися до них? Як "мотивували"? І чому ви відмовлялися, адже і досі не входите до складу жодної партії?

Володимир Парасюк: Коли йшов у Верховну Раду, пропонували гроші. Коли вже став депутатом, теж пропонували. Тепер не пропонують. Бо я їм сказав: "Я візьму ці гроші, викладу на трибуну Верховної Ради і дам відповідь всьому суспільству, де знаходяться їхні гроші, які в них вкрали".

Володимир Парасюк Главред

Gallina: Чи змінило вас перебування у стінах парламенту? Спрацювала приказка "з вовками жити – по-вовчому вити"?

Володимир Парасюк: Взагалі я не можу сам себе судити. Я думаю, що людські якості не змінилися. Звичайно, я став жорсткішим, бо, на жаль, в українському політикумі без стійкості далеко не зайдеш.

klim_s: Ні для кого не секрет, та й для вас особисто теж, що ви прославилися як один із тих депутатів, які найчастіше стають учасником парламентських з'ясовувань стосунків кулаками. У жодному разі це не дорікання чи бажання вас образити! Скажіть, чому так виходить, чому ви для себе обрали в тому числі такий спосіб донесення своєї позиції опоненту? Вважаєте бійки ефективним і корисним інструментом?

Володимир Парасюк: Бійки – це не мій метод боротьби. Це – реакція на те, що в країні немає справедливості. На Майдані ми захищали свою гідність, кидаючи "коктейлі Молотова" і бруківку. Тепер я свою гідність захищаю так. І коли приходить крайня межа, я далі зриваю бруківку і кидаю "коктейлі Молотова".

qwerty123: Что вы считаете наибольшим достижением и наибольшим разочарованием Революции Достоинства? Стоили ли колоссальные жертвы того, что есть сегодня?

Володимир Парасюк: Людське життя – безцінне.

А чи переміг Майдан? Я вважаю, що переміг. Ми стали більш вільними і почали розвиватися як громадянське суспільство.

Якщо говорити про конкретику, то це – створення "соціальних ліфтів" і потрапляння дійсно чесних людей у владу.

demchenko_d.: Як ви думаєте, чому зараз акції протесту в країні не отримують широкої підтримки населення? Наскільки ймовірними ви вважаєте нові майдани?

Володимир Парасюк: Після останніх подій, які відбувалися в державі, я зрозумів, що нового Майдану не буде – буде завершення Революції Гідності. На даний момент боротьба триває, а коли вона закінчиться – залежить від нашої активності.

Viktor: На Заході періодично кажуть, що Порошенко певною мірою дедалі більше уподібнюється до Януковича. Чи погоджуєтеся з цим?

Володимир Парасюк: І на Заході, і на Сході. Цілком погоджуюся з вашою думкою, і більше тут немає чого додати. Хіба що тільки одне – Порошенко вміє спекулювати на національних досягненнях.

Володимир Парасюк Главред

qwerty123: Как думаете, нынешняя власть помнит историю своих предшественников или расслабилась, думая, что ее не мог точно так же свергнуть? Януковичу хоть было куда бежать, а Порошенко куда денется?

Володимир Парасюк: Порошенко дуже боїться втратити владу. Він прокидається з думкою "як ще раз обдурити людей" і з цією думкою засинає. І коли суспільство вважає, що владі плювати на людей, то це неправда. Влада вас боїться. Інколи бачив, як у Верховній Раді якийсь політик читав коментарі під своїм постом, і по його очах було видно, що йому страшно, бо його вчинок обурив суспільство.

dim-dim: Володимире, як би ви оцінили ймовірність дострокових парламентських та президентських виборів на даний момент? І від чого це буде залежати?

Володимир Парасюк: Я думаю, що їх не буде. Не за горами чергові вибори і президента, і парламенту. Порошенко буде готовий йти на вибори, коли відчуватиме, що хоч теоретично зможе втриматися при владі.

Александр Ликаренко: Чи залишитеся ви в політиці після закінчення каденції цієї Ради?

Володимир Парасюк: Думаю... Думаю...

Wrangler: Сейчас, согласно социологии, у нас два главных кандидата на президентское кресло – Тимошенко и Порошенко. Такой расклад, по-вашему, сохранится и до выборов? Или могут "выстрелить" какие-то неожиданные варианты?

Володимир Парасюк: Про розклади будемо говорити, коли всі охочі подадуть свої кандидатури на посаду президента.

Фанзона Фм: В интервью Гордону вы озвучили свою мечту – стать министром МВД. Каким образом вы будете ее воплощать? Просто попросите Авакова уйти в отставку?

Володимир Парасюк: Плані свої я озвучувати не буду, бо якщо мій ворог буде знати про них, автоматично я програю. Але "дорожню карту" по реалізації цієї цілі я вже написав. Маю надію, вона буде ефективною. Бійтеся. :)

Володимир Парасюк Главред

Тарас Тесляк: Сергій Притула – президент, ви – міністр внутрішніх справ. Мені це подобається. А вам?

Володимир Парасюк: Це – страшний сон Петра Порошенка і його корупційного оточення. :)

Eduard_Zujko: Чи не хочете ви балотуватися в президенти?

Володимир Парасюк: Я вже сто разів відповідав: мені – 30, а хочу чи не хочу – це дуже згубне відчуття. Я більше прихильник того, потрібно це або не потрібно. Час покаже. Зараз потрібно багато вчитися і багато читати.

Galina_Yakovenko: Когда и кого будете выставлять в качестве единого кандидата в президенты?

Володимир Парасюк: Я сам чекаю, коли нам оголосять повний список. І про мій вибір буде знати тільки одна людина – це Володимир Парасюк. Ми самі повинні визначатися, хто нам подобається, а хто – ні. А принцип "стадного інстинкту" не повинен бути притаманний для країни, яка хоче демократично розвиватися.

Galina_Yakovenko: Кто такие сейчас националисты? Раньше это был Чорновил. А сейчас это кто? Приведут к власти Аваковa?

Володимир Парасюк: Націоналізм – це стан душі. Націоналіст – це патріот, який, окрім декларування любові до своєї держави, ще щось робить, щоб ця держава була сильною і незалежною. А чи скористаються погані люди цими щирими бажаннями – це залежить від нас самих.

Юрій Демчина: Ви під час свого депутатства здобували вищу освіту, а деякі з ваших колег по парламенту під час роботи у Верховній Раді навіть пишуть дисертації. Чи не вважаєте ви свої та дії ваших колег явним конфліктом інтересів з можливою корупційною складовою? Хочу уточнити, що я не проти освіти і інтелектуального розвитку депутатів. Мене цікавить етичний бік питання отримання диплому. Чи допустимо дозволяти захист кваліфікаційної роботи людині, яка має всі можливості впливати на членів комісії, які приймають захист цієї роботи?

Володимир Парасюк: Я свою освіту здобував 12 років. Звичайно, були періоди, коли доводилося кидати навчання, бо потрібно було працювати. Але я дійшов до логічного завершення і отримав диплом. Захищав я його відкрито за присутності журналістів і всіх охочих. Захистив на "чотири". Вважаю, заслужено.

Щоб розставити всі крапки над "і" – мій батько у дуже хороших стосунках з Іваном Олександровичем Вакарчуком, і, щоб ви розуміли, ні разу ніхто не підходив до нього за якимись привілеями або з якимись проханнями.

Kiianyn: Що по суті і на практиці зміниться від зміни назви з АТО на Операцію об'єднаних сил?

Володимир Парасюк: У глобальному сенсі – нічого. Щоб ви всі розуміли: на носі вибори, і Порошенкові потрібно надавати відповідь на питання "що ти робиш, щоб завершилася війна?". От він і придумав. На цьому він буде будувати свою передвиборчу агітацію. А чи повірять у це люди? Я особисто сумніваюся.

Володимир Парасюк Главред

Viktor: Як ви гадаєте, кому з українського боку вигідне продовження війни? Хто і на чому саме в ній заробляє?

Володимир Парасюк: Корупціонери, які заробляють на цій війні і за допомогою цієї війни тримають суспільство в страху. Але українці – не лякливі.

Prokop: Владимир, на ваш взгляд, какой сценарий относительно Донбасса сегодня наиболее выгоден и симпатичен Кремлю, как бы он хотел "вырулить" из этой истории с Донбассом? Или он пока не стремится "выруливать"?

Володимир Парасюк: Путін шукає безболісний вихід із цього конфлікту. Але йому так легко це не вдасться. Адже українське суспільство не хоче миру з Росією – воно хоче перемоги над Росією.

polit_ua: Володимире, як ви гадаєте, чому не працюють жодні домовленості про перемир'я на Донбасі, і "Великоднє перемир'я" в тому числі? Що не так? Не ті люди про них домовляються? Немає методів забезпечити виконання наказу про перемир'я? Немає насправді бажання його дотримуватися?

Володимир Парасюк: Бо це війна, а у війні немає перемир'їв. Є активна фаза, а є менш активна. А про фейковість мінських перемовин, я думаю, говорити зайве. Путін грається з безхребетністю нашого гаранта і загального керівництва держави. Він розуміє, що вони – боягузи.

Prokop: Какими вам видятся перспективы минских переговоров? Есть ли в них хоть какой-то смысл? Они способны остановить войну?

Володимир Парасюк: Сенсу в мінських переговорах немає, і вони не здатні зупинити війну. Це – план Путіна грати в дві руки: в одній – він агресор, в другій – "миротворець". Дуже шкода, що українська влада цього не розуміє, або розуміє, але підігрує йому. Путіну не потрібна повномасштабна війна. І йому не потрібна розвинута європейська держава поблизу російських кордонів. Тому він і обрав план, який зараз є. Реалізовує він його через корупціонерів, проросійський олігархат, який існує в Україні, і, знову ж повторюся, через боягузливість провладної більшості.

Володимир Парасюк Главред

Prokop: Что изменится для Украины после очередной победы Путина на выборах в России? Есть ли повод для опасений насчет того, что теперь на Донбассе может обостриться ситуация, или России сейчас не выгодны более активные боевые действия на территории Украины?

Володимир Парасюк: У попередньому питанні ви знайдете відповідь.

polit_ua: Як ви ставитеся до ідеї введення миротворчої місії на Донбас, чи допоможе це, по-вашому, наблизити повернення миру на ці території або це лише "заморозить" конфлікт на роки?

Володимир Парасюк: На Донбасі потрібні незалежні проєвропейські миротворчі місії, в першу чергу, щоб унеможливлювати жертви серед цивільного населення. І це треба було зробити ще у 2014 році. І в цьому контингенті не можуть бути представники країн, афілійовані з Росією.

Fargo: Наскільки велика ймовірність, що Донбас назавжди залишиться сірою зоною і випаленою землею, що туди ніколи не повернеться нормальне життя? Чи буде цей регіон відбудований? І чиїм коштом? Якщо у нас будь-які кошти розчиняються в повітрі, а Росії ніхто не указ, жодні суди…

Володимир Парасюк: Питання корупції – тимчасове. Я вірю в те, що гроші не будуть "розчинятися в повітрі". А Донбас, звичайно, повернеться. І це станеться скоріше, ніж ми собі можемо уявити. Треба боротися з причинами, а не вічно вмирати від наслідків. Одну з таких причин ми вже побороли – це "торгівля на крові". Далі боремося з іншими причинами. Їх не так багато.

Myroslav.Taranik: Когда уже закончится эта чертова война?

Володимир Парасюк: Оптимістична відповідь – скоро. Повірте мені на слово.

Kondor: Как думаете, а хотят ли сейчас жители Донбасса в состав Украины? Есть ли у них повод хотеть сюда? Складывается впечатление, что люди там настолько измотаны, что все равно, кого президентом называть – Путина или Порошенко, лишь бы прекратили стрелять и дали возможность спокойно работать…

Володимир Парасюк: Хочуть. І я думаю, що це скоро відбудеться. Як не крути, Україна – не Росія. У нас, можливо, не все добре в економічному плані, але у бажанні самовиразити себе жодних заборон немає. Таку незалежність ми маємо не рік, не два і не три. Це – одне з наших досягнень. А питання Порошенка – це тільки питання розвитку нашої свідомості і нашої відповідальності.

Володимир Парасюк Главред

demchenko_d.: Коли і за яких умов, на вашу думку, Росія і Україна зможуть повернутися до нормальних добросусідських відносин?

Володимир Парасюк: Коли в Росії зміниться політичний клас. Коли росіяни будуть уміти відстоювати свою гідність так, як це вміють робити українці чи будь-яка інша європейська нація.

NVSokol: Багато хто в Росії переконані, що Крим не повернеться Україні за жодних умов. А що думаєте ви, чи справді шанси України на повернення Криму є настільки безнадійними? Бо схиляєшся до того, щоб повірити цим песимістичним прогнозам, бо в цьому переконує той же досвід ухвалених на користь України рішень Стокгольмського арбітражу по газових питаннях – Росія вигадає спосіб, аби ці рішення все одно не виконувати.

Володимир Парасюк: Крим буде українським. Сумнівів не маю. Коли це станеться? Відповідь, на жаль, дати не можу. Але те, що наше покоління побачить це, є беззаперечним фактом.

demchenko_d.: Чи можуть процеси, аналогічні тим, що зараз відбуваються на Донбасі, початися в інших областях України?

Володимир Парасюк: Тепер уже – ні.

Konn: Зараз дедалі частіше говорять, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням… Чи погоджуєтеся ви з цим?

Володимир Парасюк: Частково так. Якщо ми говоримо про США, то вони більше зацікавлені в економічно сильній Україні. І навіть якщо вони використовують своїх агентів впливу в боротьбі з корупцією в Україні, то я тут нічого поганого не бачу.

Володимир Парасюк Главред

semen_senia: В Украине часто власть любую критику своих действий или попытку протеста сразу называет "рукой Кремля", указывает на "российский след"… Не уподобляемся ли мы в этом той же российской власти, которая во всем винит Запад, а наша власть – Россию? Конечно, так удобно…

Володимир Парасюк: Різниця між Москвою і Києвом у тому, що в Москві в це вірять, а в Києві – ні, і люди далі виходять на протести.

Wrangler: Владимир, интересует ваше видение ситуации в связи с конфликтом между НАБУ и САП, почему у нас начались войны между антикоррупционерами?

Володимир Парасюк: Зараз важко дати відповідь. Я думаю, що існує "третя сторона", яка за допомогою таких конфліктів хоче знищити дійсно незалежні антикорупційні органи. Час покаже.

Phillip: Що ви вважаєте головними чинниками, які гальмують та перетворюють ні на що боротьбу з корупцією в Україні? Чи відбувається, по-вашому, справжня боротьба, а не створення ілюзії такої боротьби?

Володимир Парасюк: Хто думає, що за один день можна перемогти корупційний вірус в Україні, той, напевно, дуже наївний. Ця боротьба триває. У чомусь ми перемагаємо, у чомусь – програємо. Але це точно рух вперед. Зараз основне завдання – захисти незалежні антикорупційні органи, захистити електронне декларування, а основне – стати перед дзеркалом і пообіцяти собі: "Боротьбу з корупцією я починаю з себе".

Володимир Парасюк Главред

Oleg Medvedev: Як Ви ставитеся до ідеї всеукраїнського конгресу демократичних сил, на якому треба обрати єдиного кандидата у президенти? І як ви гадаєте, де повинен пройти такий конгрес – у Європі, як планує Ташанбаєв, чи все-таки в Україні?

Володимир Парасюк: До цієї ідеї ставлюся позитивно. Напевно, візьму в ній участь. Взагалі, в Україні треба знайти нові бачення і можливості вибирання президента чи парламенту. Бо та модель, яка існує зараз, досить корумпована і не відображає об'єктивного бажання людей.

Наталья Барковская: Ваша думка про проведення українського конгресу?

Володимир Парасюк: Я вже говорив: я – за.

Marichka: Пане Володимире, якщо дозволите запитання не про політику, а про особисте… 1) Про що ви мрієте, але не в глобальному контексті, а суто по-людськи? 2) У великої частини жіночого населення України ви й досі асоціюєтеся з тим романтичним сотником з Майдану, яким вас вперше побачила країна, а у пресі вас вперто включають до топів найбільш завидних женихів України зі світу політики… Чи вільне ваше серце? Які якості найбільше цінують в жінках, а що, навпаки, для вас є неприйнятним? 3) Які маєте маленькі слабкості? У чому вам складно собі відмовити?

Володимир Парасюк: 1) Я можу бачити, я можу чути, я можу говорити, я можу бігати, я можу, я можу, я можу... Я – щаслива людина.

2) Вільний. Найбільше в жінках я ціную розуміння і щирість.

3) Я фанатично люблю футбол.

Володимир Парасюк Главред

Едуард Прапор: У столиці відбувся Антиолігархічний марш, ініційований щирими патріотичними силами. Як ви гадаєте, наскільки дієвими і результативними є подібні акції, тим більше, що у Раді перебуває немало представників великого капіталу?

Володимир Парасюк: Будь-які протестні дії в країні, які покликані вимагати у влади прозорості і чесності, я сприймаю позитивно. Але якщо ці акції покликані використати людей для того, щоб хтось прийшов до влади, то я – проти. Як розрізнити? В першу чергу, керуватися внутрішніми відчуттями, а по-друге, аналізувати, хто всіх цих людей веде вперед. Коли ви на секундочку зупинитеся і задумаєтеся, я переконаний, ви відповідь знайдете.

Roksolana Buliak: Як ви вважаєте, чи може звичайний, пересічний громадянин стати народним депутатом?

Володимир Парасюк: Звичайно. Але для цього треба багато працювати. Сидячи на дивані, максимум, що ви заробите – це целюліт або збільшення ваги.

Геннадий Ясногорец: Україна витримає і цю навалу імперіалістів. Я в цьому впевнений. Володимире, бажаю тобі успіхів, синку.

Володимир Парасюк: Всім нам – успіху.

Александр Терпило: Мене цікавить Ваша думка, пане Володимире, щодо причин, чому на четвертому році війни, за рік до президентських виборів і півтора до парламентських, так і не з'явилися в Україні нові політики та партії? Їх немає взагалі, чи ще зарано? Що, нам знову ТігрЮлю підсунуть?

Володимир Парасюк: З'явилися нові політики і нові партії. Тільки навчіться їм довіряти, і ситуація обов'язково в країні зміниться. Повірте, процес розвитку нашої держави є невідворотнім. У 2014 році ми стали на старт, зараз ми готуємося, а завтра почнемо бігти. Слава Україні!

Володимир Парасюк Главред

Надія Майна

Фото Володимира Гонтара