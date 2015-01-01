Волонтер объяснил, почему стена между Украиной и ЛДНР не решит проблему Донбасса

На сложные вопросы не бывает простых ответов, говорит Виталий Дейнега.

Виталий Дейнега Главред

Стена между Украиной и оккупированными боевиками и российскими военнымине решит проблему Донбасса.

Об этом основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде".

"У любой войны есть, как минимум, два противника, цели которых отличаются. Наша цель — восстановление суверенитета Украины. Если бы отказ от части Донбасса и Крыма позволил бы навсегда закрыть вопрос существования суверенной и независимой Украины, я был бы самым большим сторонником этой идеи", — говорит волонтер.

"К сожалению, цели другой стороны значительно отличаются. Они хотят расшатывать наш суверенитет либо путем эскалации военных действий, либо путем раскачки внутреннеполитической ситуации. Поэтому сколько бы территорий мы им ни отдали, вопрос это не решит", — уверен Виталий.

"И они начнут новую эскалацию и новые военные действия под лозунгом "Освободить Донбасс", а потом и всю Украину. Как я люблю говорить, на сложные вопросы не бывает простых ответов. И это как раз тот случай", — резюмировал основатель движения "Вернись живым".

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Напомним, ранее волонтер назвал единственный путь деоккупации Донбасса, который не приведет к потере суверенитета.

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