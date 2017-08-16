Волонтер объяснил, почему ВСУ сейчас не могут пойти в наступление и освободить Донбасс

Дейнега отметил, что ВСУ сейчас значительно сильнее, чем в 2014 году, однако если начать наступление, можно получить еще один Иловайск.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/ato.news

Украинская армия сейчас не может перейти в наступление и отвоевывать оккупированные Донецк или Луганск.

Об этом заявил известный волонтер Виталий Дейнега в интервью изданию "Апостроф".

"К сожалению, мы не можем за 5 дней, как хорваты, освободить Донбасс, не говоря уже о Крыме. Пока не можем. Соответственно — хорошо, что мы не нападаем. Было бы очень тупо, не имея сил, лезть в драку, чтобы получить по морде", — отметил он.

Он также считает, что, "если сейчас зайдут россияне, с имеющимися у нас силами и средствами нам будет сложно без человеческих потерь очистить Донбасс. Поэтому нам нужно сейчас качать мышцы и учиться".

По его мнению, в ВСУ сейчас нет ни сил, ни средств для наступления.

"Любой человек, который говорит, что мы не берем Донецк, потому что не хотим — он совершенно не понимает, что мы не способны сейчас это сделать. Что это — чисто военный вопрос. Это вопрос сил и средств. И сейчас их у нас в таком количестве, чтобы мы могли взять оккупированные территории, нет", — объяснил волонтер.

При этом Дейнега отметил, что украинская армия сейчас значительно сильнее, чем в 2014 году, однако если начать наступление, можно получить еще один Иловайск.

"Надо восстанавливать стволы, восстанавливать танки, покупать новую колесную технику, чтобы армия могла быстро перемещаться, тренировать ее, развивать собственное производство, закупать высокоточное оружие, давать возможность значительную долю позиций, закупаемых Генштабом и Минобороны, производить большему количеству компаний... ", — отметил волонтер.

"Но так мы войну не выиграем. Нам надо восстанавливать ВПК, пускать туда инвесторов, реформировать Вооруженные силы и СБУ. И желательно сделать это раньше, чем у наших детей родятся внуки", — добавил волонтер.

Ранее Дейнега заявлял, что подконтрольные боевикам ЛДНР территории Донбасса вернутся в Украину, как только Россия прекратит поддержку незаконных вооруженных формирований.

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видео: Апостроф