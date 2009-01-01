Волонтер рассказал о жутком ударе на Светлодарской дуге, боевики применили смертельное оружие

На позиции ВСУ упало 30 фосфорных снарядов — это смертельное оружие, которое выжигает землю с блиндажами и обжигает людям дыхательные пути.

Фосфорные боеприпасы применили в зоне АТО, иллюстрация. Facebook/ukrcrimea

В зоне проведения АТО в районе Светлодарской дуги боевики выпустили не меньше 30 фосфорных снарядов по позициям Вооруженных сил Украины, к счастью обошлось без потерь и раненых.

Об этом рассказал бывший военный разведчик, волонтер "Повернись живим" Андрей Рымарук, пишет "Обозреватель".

"Я одно могу сказать. Все написали и рассказали о том, что мы продвинулись на 500 метров-километр. А сегодня утром (25 мая — ред.) пацаны выгребли из-за вот этих писулек. Упало как минимум 30 снарядов, из которых половина фосфорных, которые выжигают вместе с блиндажами даже землю. Это смертельное оружие, которое вдобавок еще и обжигает людям дыхательные пути", — говорит волонтер.

Он также отметил, что бой произошел в районе Светлодарской дуги. "Слава Богу обошлось без пострадавших. Зато ребята теперь будут 3 недели копать себе новый блиндаж, и как ты думаешь они пойдут в наступление? Нет, они будут копать. Вот и все", — подытожил Рымарук.

Ранее в штабе АТО отмечали, что бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые обороняются от боевиков в районе Дебальцево, заняли новые позиции на Светлодарской дуге.