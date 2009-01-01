Волонтер рассказал, как вокруг России и Кремля "затягивается удавка"

Зимой, после предоставления финразведкой США доклада Конгрессу, начнется полная зачистка от всего российского, утверждает Гай.

Флаг России, иллюстрация УНИАН

Удавка вокруги Кремля затягивается, в частности, ударными темпами подтягиваются танковые бригады США в Европу, системы противоракетной обороны уже работают.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай написал на своей странице в Facebook.

По его данным, также намедни открыли Центр контрразведки НАТО в Польше, а в Одессу посменно заходят корабли Альянса.

"Все это, конечно, нужно не для нападения, иначе бы силы были в десятки раз больше (правда еще не вечер). Это оборона. Нападение же будет другим", — добавил активист.

Гай утверждает, что "уже в феврале, после предоставления финансовой разведкой США всеобъемлющего доклада Конгрессу, начнется полная зачистка от всего российского". "Это не пустые слова. Это закон, который приняли в этом году США", — подчеркнул офицер запаса.

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко говорил, что в РФ режим президента Владимира Путина держится на телевизионной пропаганде, государство превратило свой язык в инструмент войны, к нему теперь должно быть такое же отношение, как, в частности, к "зомбоящику".