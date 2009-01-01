Воозвращение Саакашвили. Похоже, ситуация официально признана чрезвычайной

Саакашвили заявил, что "плана Б" у него нет на случай, если его не пустят в Украину.

Михеил Саакашвили. Reuters

Об этом 10 сентября сообщил экс-нардеп Егор Фирсов в Facebook.

"Выезд из Жешува. Настроение боевое. Встретимся в Украине уже сегодня вместе с @Михаилом Саакашвили", — написал он.

В автобусе с Саакашвили также — группа депутатов, которые ранее прибыли в Польшу для встречи с ним.

Ранее сообщалось, что в Жешуве Саакашвили даст пресс-конференцию, однако планы изменились, и брифинга не будет.

В Жешуве в комментарии журналистам Саакашвили заявил, что "плана Б" у него нет на случай, если его не пустят в Украину, а границу он планирует пересекать вместе с женой и сыном.

Он также заявил, что его цель — вернуться в Украину и он не будет брать гражданства других государств, пишет ТСН.

"Моя цель вернуться в Украину. Я чувствую себя по национальности украинцем... Я не думаю, что я должен опускать руки и принимать этот беспредел", — сказал он.

Он назвал себя настоящим защитником Украины. Ситуацию на границе он назвал цирком. Он подчеркнул, что не согласится на предложения других государств о гражданстве.

Между тем, в Госпогранслужбе Украины заявили, что не собираются пропускать Саакашвили, говорится на сайте "24 канала".

По словам первого заместителя главы ГПСУ Василия Серватюка, "на сегодняшний день господин Саакашвили имеет несколько украинских паспортов — внутренний и два иностранных. В соответствии с решением уполномоченного государственного органа, эти паспорта не действительны. И Государственная пограничная служба Украины имеет поручение изъять эти паспорта. То есть изымаем паспорта, оформляем документы и возвращаем его на территорию государства, с которой он прибыл", — сказал Серватюк.

В тоже время политический аналитик Олег Хавич на своей странице в Facebook написал: "Колонна автомобилей с сотрудниками ГСЧС и медиками въехала на территорию польского пункта пропуска "Корчева", куда вскоре прибудет Михеил Саакашвили.

"Только что на территорию КПП "Корчева" (напротив "Краковца" с польской стороны) въехала колонна автомобилей ГСЧС Украины: два пикапа Mitsubishi L200, два санитарных буса, два "Богдана" с зашторенными окнами и две большие тентованные фуры. Похоже, ситуация официально признана чрезвычайной, причем с обеих сторон границы", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

Сразу же после этого Саакашвили уехал из Украины. Сначала он был в США, затем в Польше и Литве, после чего перемещался по Европе якобы по паспорту Украины.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября. Он утверждает, что имеет только одно гражданство — украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, "дать право отстоять" свое гражданство в суде.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, согласно данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии Саакашвили избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

Видео: ТСН