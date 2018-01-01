Вопреки США и МВФ: закон о запуске Антикоррупционного суда вступил в силу

Этим документом определяется местонахождение, территориальная юрисдикция и статус этого суда.

Вступил в силу закон об Антикоррупционном суде. uajcc.org

Несмотря на недовольство США, которые потребовали срочно изменить закон об Антикоррупционном суде , документ все же вступил в силу в "неотредактированном" виде.

Издание парламента "Голос Украины" опубликовало закон 8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" 27 июня. Таким образом сегодня, на следующий день после опубликования, он вступил в силу.

Этим документом определяется местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда в нашей стране.

Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более 32 тысяч долларов.

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Президент Петр Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда 26 июня.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Этот документ Порошенко подписал 11 июня.

Однако для самого создания суда необходим был еще один закон – №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда". Этот документ Рада приняла 21 июня.

Как сообщалось, создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ. Тот в свою очередь отнесся к новому закону скептически. Как написал эксперт: МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно "отрезать себе яйца".

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