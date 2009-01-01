Вопрос безопасности. Почему нельзя говорить о реинтеграции Донбасса до его деоккупации

Вопрос Донбасса следует решать последовательно, говорит Виталий Бала.

Виталий Бала Главред

№7163 — "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", касающийся реинтеграции Донбасса, должен учитывать национальные интересы страны.

Об этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду".

"Вопрос Донбасса следует решать последовательно, и говорить о реинтеграции до его деоккупации — неправильно. Поэтому закон, который должен быть принят сейчас, в первую очередь, должен поднимать вопрос о деоккупации Донбасса, а уже потом заниматься возвращением Донбасса в Украину. Причем речь идет, прежде всего, не о территории, а о проживающих на ней людях", — говорит политический эксперт.

"Все замечания в адрес президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса я целиком поддерживаю. Однако должно быть меньше эмоций. А для этого необходимо, чтобы положения законопроекта были согласованы с настроениями политикума и общества, а только после этого должны формулироваться документы", — подчеркнул политолог.

"В любом случае, в первую очередь, должны решаться вопросы безопасности, а затем уже парламент должен заниматься политическими моментами. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и национальные интересы Украины будут учтены", — добавил директор Агентства моделирования ситуаций.

"Да и, в целом, законопроект о реинтеграции Донбасса должен быть более длительного срока выполнения, чем даже тот, на который хотят продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а именно — на год. К этому второму закону также много вопросов. В любом случае, в первую очередь, должны быть учтены национальные интересы Украины. Кроме того, этот закон должен быть согласован со статьями Конституции, а с этим имеются проблемы", — подытожил Виталий Бала.

Напомним, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду", какие цели преследует закон о реинтеграции Донбасса.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Президентское видение реинтеграции Донбасса: способствует ли закон возвращению территорий?"