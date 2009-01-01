Вопрос оборонительного оружия ключевой. РФ угрожает не только Украине, но и странам НАТО — Яценюк

США, Великобритания и Россия подписали пресловутый Будапештский меморандум, который РФ в конце концов нарушила.

Арсений Яценюк

"Мир надо защитить, ведь Россия является угрозой и для Украины, и для Британии, и для США", — подчеркнул лидер партии "Народный фронт"в интервью телеканалу Sky News во время визита в Лондон.

Яценюк напомнил, что Соединенное Королевство было среди стран-подписантов Будапештского меморандума. "Когда Украина решила отказаться от третьего по величине ядерного арсенала, США, Великобритания и Россия совместно подписали меморандум, которым предоставлялись гарантии территориальной целостности Украины".

"В конце концов, Россия нарушила этот меморандум. Россия незаконно аннексировала Крым и направила свои войска в Донецк и Луганск", — подчеркнул он.

"Мы надеемся на США и Великобританию в поддержке украинского народа. Мы считаем, что необходимо защитить мир, ведь Россия является угрозой и для Украины, и для Британии и для США", — подчеркнул лидер "Народного фронта".

Отвечая на вопрос о помощи, предоставленной Украине, Яценюк отметил, что США и Великобритания "были форпостом санкций против России". Великобритания, США и Канада, напомнил он, направили военных для тренировок украинской армии. Он отметил, что украинская армия — "фактически единственная в мире, которая остановила российские войска".

"Мы постоянно обращаемся о предоставлении оборонительного оружия. И сейчас это очень важно для нас, ведь Россия тратит миллиарды долларов на модернизацию и оснащение своей армии. И сегодня Россия несет угрозу Украине и НАТО, в частности Балтийским странам", — подчеркнул лидер "Народного фронта".

Яценюк напомнил слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй: "Она очень четко сказала, что мы имеем разговаривать с Россией только с позиции сильного. Поэтому чем сильнее мы, то большего можем добиться".