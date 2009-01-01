Вопрос проведения выборов в ДНР и ЛНР снят с повестки дня Минского процесса — эксперт

Айвазовская заявила, что ОРДЛО и РФ ведет борьбу за один вопрос — так называемую формулу Штайнмайера.

Вопрос проведения выборов на оккупированных территориях востока Украины снят с повестки дня переговоров в Минске благодаря позиции украинской стороны.

Об этом эксперт политической подргуппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ольга Айвазовская заявила в эфире "5 канала".

"На самом деле, переговорный процесс иногда гораздо сложнее в плане "победы" или "измены", чем кажется. Потому что с повестки дня, в том числе благодаря переговорам и позиции украинской стороны, снят вопрос выборов, снят вопрос конституционных изменений", — заявила эксперт по вопросам выборов.

Как отметила Айвазовская, сегодня ОРДЛО и РФ ведет борьбу за один вопрос — так называемую формулу Штайнмайера (предусматривается порядок, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам — ред).

"Потому что как раз исходя из этой позиции, что в сентябре заканчивается юрисдикция принятого закона об особенностях местного самоуправления, и нам нужно минимизировать внутреннюю дискуссию политического бессодержательного характера и понимать, что все намного сложнее, быть мудрее в этих вопросах", — заключила эксперт.

Напомним, в России заявили, что выборы на Донбассе проводить невозможно.