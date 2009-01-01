Воровство в ЛНР. В разведке рассказали, как Плотницкий дерибанит деньги, поступающие из РФ

Плотницким и близким кругом его сторонников осуществляется хищение финансовых поступлений из РФ.

Главарь ЛНР Коммерсантъ

На Донбассе , несмотря на критическое состояние социально-экономической ситуации и обнищание населения временно оккупированных территорий, верхушка ДНР/ЛНР продолжает поиски путей собственного обогащения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"В частности, главарь так называемой ЛНР Игорем Плотницким и близким кругом его сторонников осуществляется хищение финансовых поступлений из РФ под видом "инвестирования" в развитие сетей продовольственных магазинов и автомобильных заправочных станций. Владельцы таких объектов по договоренности вынуждены возвращать 100 процентов "инвестированных" средств под угрозой прекращения их частной предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Плотницкий "копает" под Захарченко, готовит компромат для Кремля.