Воровство в ЛНР. В разведке рассказали, как Плотницкий дерибанит деньги, поступающие из РФ

Плотницким и близким кругом его сторонников осуществляется хищение финансовых поступлений из РФ.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
"В частности, главарь так называемой ЛНР Игорем Плотницким и близким кругом его сторонников осуществляется хищение финансовых поступлений из РФ под видом "инвестирования" в развитие сетей продовольственных магазинов и автомобильных заправочных станций. Владельцы таких объектов по договоренности вынуждены возвращать 100 процентов "инвестированных" средств под угрозой прекращения их частной предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Плотницкий "копает" под Захарченко, готовит компромат для Кремля.