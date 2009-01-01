Восточная Украина быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире

В ООН заявили, что восточная Украина сталкивается с проблемами защиты.

Восточная Украина стремительно становится одним из самых заминированных регионов в мире.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке заявила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, сообщается на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, пишет УНИАН.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и, если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед", — отметила Мюллер.

Она также подчеркнула, что во всех затронутых конфликтом регионах необходимо не только разминирование но и информирование населения о риске мин. Особенно на территориях вдоль линии соприкосновения, "включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе".

Напомним, ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки, 24 октября, боевики 15 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.