"Вот сколько Порошенко может страну на весь мир позорить?": Жебривского назначили аудитором НАБУ

Реакция соцсетей на такое кадровое решение президента была, мягко говоря, не слишком позитивной.

У Жебривского новая должность. Фото: Facebook/Павел Жебривский

19 июня гарант подписал соответствующий указ №169.

"Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича", – отмечается в документе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Реакция соцсетей на такое кадровое решение президента не заставила себя ждать и была, мягко говоря, не слишком позитивной.

В частности, глава "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал: "Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ. Петр Порошенко, а чего Грановский сразу? Ну вот что у мужчины с головой? Сколько же можно страну на весь мир позорить?"

"Когда думаешь, что уже нечего принципиально нового ждать от Порошенко – он… …назначает Жебривского (!) аудитором НАБУ!!! Я отказываюсь понимать этого камикадзе", – написал журналист Сергей Сидоренко.

Народный депутат Ганна Гопко отметила: "Жить по-старому… Скамейка лояльных запасных таки короткая…"

Напомним, Павла Жебривского Петр Порошенко своим указом назначил главой Донецкой ОВГА 11 июня 2015 года, а 11 июня 2018-го губернатор сообщил, что попросил президента отравить его в отставку.

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