"Вова обиделся". Сокурсник Путина объяснил решение об оккупации Крыма

РФ поставила во главе Украины своего ставленника Виктора Януковича, говорит Швец.

Владимир Путин Reuters

Президент РФ Владимир Путин в принятии решений часто опирается на подсознательные мотивы.

Об этом бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финаналитик Юрий Швец заявил в интервью "112. Украина".

"Вова — это тот человек, в принятии решений которого сначала работает подсознательное, то есть эмоции, а потом он начинает соображать. Я думаю, что он пошел на это (оккупацию Крыма, — ред.) страшно обидевшись на Украину", — сказал Швец.

Он отметил, что РФ поставила во главе Украины своего ставленника Виктора Януковича, потратила "массу денег".

"А тут его (Януковича, — ред.) выгоняют, да еще и демонстрацией, да еще и смеются, да еще и песенки разные поют. То есть его (Путина, — ред.) прорвало. Он не мог видеть праздник свободного народа", — добавил Швец.

Напомним, ранее Швец заявил, что Путин не был разведчиком, а его работа в ГДР была своеобразным "утешением".