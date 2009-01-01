"Вова в бинтах". Аброськин ждет шоу имени Парасюка

В больнице Парасюку диагностировали потертости на локтевых суставах рук.

Владимир Парасюк УНИАН

Заместитель председателя Нацполиции Украины — начальник ГУНП в Донецкой областизаявил, что народный депутатна одном из редутов по угольной блокаде оккупированной части Донбасса готовит шоу со сценическим гримом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Буквально 20 минут назад "народный артист" Володимир Парасюк приехал на "редут" в Бахмут. Зашёл в палатку, нанёс "сценический грим" и уже откуда вышел в бинтах — на левую руку одел повязку для поддержания руки.

До этого за полчаса до своего появления на "редуте" "шоумен" был в Бахмутской городской больнице. Там ему диагностировали — потертости на локтевых суставах рук.

"Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в интернете появятся снимки "Вова в бинтах", — иронизирует полицейская шишка.

Напомним, СМИ сообщали, что вечером 14 марта колонну блокировщиков, которые с драками прорвались через блокпост в Славянске, остановили на пути в зону АТО между Краматорском и Константиновкой. Среди них был и нардеп Парасюк. В Штабе блокады уверяют, что полиция открывала огонь по блокировщикам, после чего задержала их и увезла в неизвестном направлении.

Правоохранители, в свою очередь, рассказали, что парламентарий вел себя агрессивно, размахивал своим удостоверением и тыкал им в лицо.

Во время столкновения семеро сотрудников полиции получили телесные повреждения. Активисты говорят, что их тоже избили и брызгали газом. В столкновениях пострадал и сам Парасюк.