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"Вова в бинтах". Аброськин ждет шоу имени Парасюка

Сегодня, 17:01

В больнице Парасюку диагностировали потертости на локтевых суставах рук.

Владимир Парасюк, блокада 03
Владимир Парасюк УНИАН
Заместитель председателя Нацполиции Украины — начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что народный депутат Владимир Парасюк на одном из редутов по угольной блокаде оккупированной части Донбасса готовит шоу со сценическим гримом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Буквально 20 минут назад "народный артист" Володимир Парасюк приехал на "редут" в Бахмут. Зашёл в палатку, нанёс "сценический грим" и уже откуда вышел в бинтах — на левую руку одел повязку для поддержания руки.

До этого за полчаса до своего появления на "редуте" "шоумен" был в Бахмутской городской больнице. Там ему диагностировали — потертости на локтевых суставах рук.

"Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в интернете появятся снимки "Вова в бинтах", — иронизирует полицейская шишка.

Напомним, СМИ сообщали, что вечером 14 марта колонну блокировщиков, которые с драками прорвались через блокпост в Славянске, остановили на пути в зону АТО между Краматорском и Константиновкой. Среди них был и нардеп Парасюк. В Штабе блокады уверяют, что полиция открывала огонь по блокировщикам, после чего задержала их и увезла в неизвестном направлении.

Правоохранители, в свою очередь, рассказали, что парламентарий вел себя агрессивно, размахивал своим удостоверением и тыкал им в лицо.

Во время столкновения семеро сотрудников полиции получили телесные повреждения. Активисты говорят, что их тоже избили и брызгали газом. В столкновениях пострадал и сам Парасюк.

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Аброськин, шоу, провокация, Парасюк, Бахмут, блокада, редут
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