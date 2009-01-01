"Вован свидетелей не оставляет". Российский журналист предрек ликвидацию Захарченко и Плотницкого

"Ну, а как еще можно выполнить минские соглашения? Только так. Через скоропостижные "закидывания тапочек за икону", — написал Сотник.

Владимир Путин v-putin.nnm.me

Кремль вскоре может ликвидировать главарей террористических ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого

Об этом российский журналист Саша Сотник написал в Facebook.

"Сепар Болотов преставился, теперь вот Сергей Третьяков. В "минпроме" сепаратистском трудился. Сгорел на работе. Кучно ложатся. Ну, а как еще можно выполнить минские соглашения? Только так. Через скоропостижные "закидывания тапочек за икону", — написал Сотник.

По его мнению, террористам уже "пора квасить капусту на поминки".

"Захарченко, как там тебе спится? Плотницкий, памперсы не сползают? Ты их на подтяжках носи, пока тебя Моторыла не дозвался. Вован свидетелей не оставляет. Погорячились вы, связавшись с Вовочкой Лубянским. Да поздно уже. Квасьте капусту, на поминках пригодится", — высказался Сотник.

Напомним, ранее сообщалось о смерти первого главаря террористической ЛНР Валерия Болотова.