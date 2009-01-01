Вояки массово бегут из "армии ДНР" в Россию, а ФСБ ловит дезертиров на границе

У российских пограничников находятся списки дезертиров из военных подразделений ДНР.

Граница Украины с Россией фото: zn.ua

За последние два месяца в связи с ухудшением социально-бытовых условий фиксируется резкое увеличение численности сотрудников "органов внутренних дел" и воинских подразделений ДНР, которые пишут рапорты на увольнение, также фиксируется

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, существенная часть уволившихся и дезертиров пытаются выехать в Россию, в связи с чем пограничными органами РФ усилены меры по фильтрации жителей ДНР, пересекающих границу (прохождение проверки может длиться больше 10 часов). У российских пограничников находятся списки дезертиров из военных подразделений ДНР.

В "министерстве обороны" ДНР по инициативе российских кураторов пересматривают типовой "контракт для прохождения воинской службы" в рядах "1-го АК ДНР" (как для местных боевиков, так и для наемников из РФ).

По мнению "кураторов", в контракте необходимо прописать более жесткую ответственность за досрочный разрыв "контракта" со стороны "военнослужащих", что призвано остановить поток боевиков, не желающих продолжать службу в частях и подразделениях 1-го АК, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что ФСБ усложнила процедуру пересечения границы между Украиной и РФ для жителей террористической ДНР, пограничники не пускают их в Россию без украинских документов.