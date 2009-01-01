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Вояки массово бегут из "армии ДНР" в Россию, а ФСБ ловит дезертиров на границе

Сегодня, 11:55

У российских пограничников находятся списки дезертиров из военных подразделений ДНР.

граница, Россия, Украина
Граница Украины с Россией фото: zn.ua
За последние два месяца в связи с ухудшением социально-бытовых условий фиксируется резкое увеличение численности сотрудников "органов внутренних дел" и воинских подразделений ДНР, которые пишут рапорты на увольнение, также фиксируется увеличение количества дезертиров из воинских частей.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, существенная часть уволившихся и дезертиров пытаются выехать в Россию, в связи с чем пограничными органами РФ усилены меры по фильтрации жителей ДНР, пересекающих границу (прохождение проверки может длиться больше 10 часов). У российских пограничников находятся списки дезертиров из военных подразделений ДНР.

В "министерстве обороны" ДНР по инициативе российских кураторов пересматривают типовой "контракт для прохождения воинской службы" в рядах "1-го АК ДНР" (как для местных боевиков, так и для наемников из РФ).

По мнению "кураторов", в контракте необходимо прописать более жесткую ответственность за досрочный разрыв "контракта" со стороны "военнослужащих", что призвано остановить поток боевиков, не желающих продолжать службу в частях и подразделениях 1-го АК, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что ФСБ усложнила процедуру пересечения границы между Украиной и РФ для жителей террористической ДНР, пограничники не пускают их в Россию без украинских документов.

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Тымчук, Информсопротивление, армия ДНР, дезертиры, контрактники, граница, ФСБ, запрет, интернат
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