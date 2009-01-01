Война на Донбассе не закончится "ни завтра, ни послезавтра". Украина нуждается в оборонительном оружии

Климкин рассказал о подготовке встречи президентов Петра Порошенко и Трампа.

Климкин на Донбассе, иллюстрация УНИАН

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина нуждается в более

Такое мнение он высказал в интервью газете Зеркало недели. Украина.

"Мы однозначно нуждаемся в нем. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого деления — на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо", — заявил Климкин.

"Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам необходимо эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах", — подчеркнул министр.

Также он убежден, что такое взаимодействие сегодня реально уже начинает приносить результаты.

"И, главное, по реакции наших друзей и коллег, я понимаю: они видят, что результаты есть", — добавил он.

Климкин также подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что люди с новой американской администрации президента Дональда Трампа "имеют четкие убеждения и готовность их отстаивать".

"Как это будет осуществляться с точки зрения поставок нам оружия, других вопросов — будем над этим работать.

Военно-техническое сотрудничество однозначно будет продолжаться и, что самое главное — развиваться ", — заявил глава МИДа.

Также Климкин рассказал о подготовке встречи президентов Петра Порошенко и Трампа.

"Мы сейчас обсуждаем различные опции. На сегодня больше сказать не могу, чтобы сознательно, так сказать, не держать интригу", — заявил он, отвечая на вопрос о том, можно ли сегодня говорить о конкретной дате встречи между украинским и американским лидерами.

Говоря о подготовке встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, министр отметил, что ему с этой целью придется совершить еще один визит в Вашингтон, и этот визит должен стать официальным.

Глава МИД добавил, что его ведомство подбирает даты встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и несколькими другими представителями администрации Трампа.

Климкин также заявил, что Украине следует настроиться на то, что борьба с российской агрессией не закончится "ни завтра, ни послезавтра".

"Я считаю, что вопрос не в Минске, не в "нормандском формате". Должны честно сказать себе и обществу: нам всем следует настроиться на то, что борьба с российской агрессией будет продолжаться, она не закончится ни завтра, ни послезавтра", — подчеркнул Климкин.

По его словам, "нет никакого магического способа достичь завтра какой-то фантастической сделки, после которой Россия перестанет нас дестабилизировать".

Он также подчеркнул, что "для России любой успех Украины как демократического, европейского государства — это фундаментальный удар по самой логике российской системы".

Напомним, ранее сенаторы США заявляли, что Америке нужно предоставить Украине летальное оружие, чтобы она защитилась от совместных российско-сепаратистских сил на востоке Украины.

американский сенатор-республиканец Джон Маккейн согласен с президентом Дональдом Трампом, что экс-глава США Барак Обама "был слишком мягким к России" ипредложил дать Украине вооружение.

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