"Война войной, а обед по расписанию". Эксперт объяснил, почему Украина не разорвала дипотношения с РФ

Формальное положение дел в украинско-российских отношениях отстало от реальной ситуации, подчеркнул Эйдман.

Игорь

Возможный разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией вряд ли приведет к каким-то радикальным последствиям или будет иметь серьезное влияние на дальнейшее развитие российско-украинских отношений.

Об этом российский социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман, живущий в Германии, заявил в комментарии "Главреду".

По его мнению, это будет формальностью.

"Формальное положение дел в украинско-российских отношениях отстало от реальной ситуации. Ведь Россия находится в состоянии войны с Украиной, и уже не первый год: она ввела свои войска на территорию Украины и ведет боевые действия", — сказал он.

Эйдман отметил, что с самого начала агрессии РФ российского посла должны были выслать из Украины.

"И эта ситуация должна была быть юридически закреплена. Но почему-то украинские власти сразу на это не пошли. Они лишь вербально признавали, что война идет, что Украина является жертвой агрессии со стороны путинской России, но юридические действия, которые бы логически вытекали из такой ситуации, в частности, разрыв дипломатических отношений и формальное признание того, что страны находятся в состоянии войны, так и не последовали", — подчеркнул он.

Вместе с тем он высказал предположение, почему этого еще не произошло.

"У меня есть догадка, почему так произошло: украинский олигархат продолжает поддерживать тесные бизнес-связи с российским олигархатом. То есть для них война войной, а обед по расписанию… Потому им нужно было сохранять какие-то формальные отношения — экономические, дипломатические и так далее", — заявил российский социолог

"Но теперь, видимо, украинские власти поняли, что дальше терпеть такую более чем двусмысленную ситуацию нельзя. Выглядит странно, когда, с одной стороны, Украина говорит, что она подвергается военной агрессии со стороны России, а с другой — сохраняет с ней дипломатические отношения. Наверное, в истории и мировой практике это единственный пример. Это странная ситуация, продиктованная интересами правящих классов — как украинского, так и российского. Думаю, что украинские власти наконец пришли к тому, чтобы как-то формализовать ситуацию", — добавил Эйдман.

Напомним, ранее ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о разрыве дипотношений — суверенное дело Киева, но этот шаг повредит как россиянам, так и самим украинцам.

Стоит отметить, чито в российских СМИ, 8 ноября, появилась информация о том, что накануне в Верховную раду внесли поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса — группа депутатов предлагает обязать правительство в трехмесячный срок разорвать дипотношения с Россией, которая в законе названа "агрессором".