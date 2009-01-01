Война всегда уничтожает людей. Муженко о невосполнимых потерях украинских защитников

За три года войны Украина потеряла 2307 воинов и 8185 были ранены.

С начала военного конфликта на Донбассе (с апреля 2014 года— ред.) по состоянию на 27 июля 2017 года погибло 2307 украинских военнослужащих и 8185 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

"Количество раненых и погибших сократилось, особенно по сравнению с 2016 годом. Хотя недавно была ситуация, когда мы за два дня безвозвратно потеряли девятерых военнослужащих. Даже одна потеря — это уже трагедия. И не только для семьи, не только для товарищей, но и для всего украинского народа", — отметил он.

"Война всегда уничтожает людей. Такая у нее природа. У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля — ред.). Это чисто боевые потери, небоевые — 871 человек. К небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, — например, обращения с оружием, — гибель в ДТП, самоубийства", — сказал Муженко.

По его словам, заявления, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности.

"Наоборот, по сравнению с 2015-2016 годами они уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов, которые не несут ответственности за свои заявления", — добавил начальник Генштаба.

Ранее в Минобороны заявляли, что, по состоянию на май 2017 года, в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены.

Также напомним, президент Петр Порошенко заявил, что в ходе АТО с 2014-го на Донбассе погибли 2 тыс. 652 украинских бойца из разных силовых ведомств.