"Война" за НАБУ. Эксперт объяснил, почему Сытник угрожал добровольной отставкой

Руководители НАБУ по неформальным каналам неоднократно обращались к западным дипломатам и Послам G7, отметил Октисюк.

Эксперт рассказал о ситуации вокруг НАБУ nabu.gov.ua

Среди вероятных сценариев развития ситуации вокруг НАБУ существует вариант добровольной отставки со своего поста Артема Сытника, о чем говорят в дипломатических кругах.

Такое мнение высказал политический аналитик "Дома демократии" Анатолий Октисюк в материале на "Главреде".

Он отметил, что Сытник грозился добровольно подать в отставку в том случае, если власть продолжит дискредитационную кампанию и давление на НАБУ.

"По имеющейся информации, всю минувшую неделю руководство НАБУ и приближенные к этому органу антикоррупционные активисты по неформальным каналам неоднократно обращались к западным дипломатам и Послам G7. Главная цель — дабы те официально поддержали руководство НАБУ, а также потребовали от украинских властей прекратить информационную травлю этой институции", — рассказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что никаких официальных заявлений относительно поддержки НАБУ со стороны западных посольств, и в частности, стран большой Семерки пока не появлялось.

"Судя по всему, Запад решил пока дистанционно наблюдать за ситуацией вокруг НАБУ, и если она действительно станет критичной — то тогда могут и возникнуть определенные попытки вмешательства. Вместе с тем, для Запада важным аспектом является поддержка антикоррупционных институций, а не политического менеджмента, который имеет свойство меняться. Особенно, если этот менеджмент набрал много имиджевого негатива", — добавил Октисюк.

Подробнее читайте в материале "Девятый вал" еще не пройден. Четыре сценария "войны" за НАБУ".