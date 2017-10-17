Возле Рады митингующие установили палатки, опубликованы фото

Перед зданием появилась большая военная палатка.

Палатки возле парламента facebook.com/kristina.berdinskikh

В центре Киева — возле здания Верховной Рады —установили первые палатки.

Об этом сообщает Украинская правда.

В то же время издание уточнило, что на ул. Михаила Грушевского прямо перед парламентом появилась большая военная палатка.

"Сейчас активисты устанавливают одну палатку, одновременно рядом лежит инвентарь для установления других", — говорится в статье УНИАН.

Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. Под парламентом были стычки, пострадали два человека.

Фото: facebook.com/kristina.berdinskikh