Возле Рады митингующие установили палатки, опубликованы фото

Перед зданием появилась большая военная палатка.
Об этом сообщает Украинская правда.
В то же время издание уточнило, что на ул. Михаила Грушевского прямо перед парламентом появилась большая военная палатка.
"Сейчас активисты устанавливают одну палатку, одновременно рядом лежит инвентарь для установления других", — говорится в статье УНИАН.
Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. Под парламентом были стычки, пострадали два человека.