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Возле Рады митингующие установили палатки, опубликованы фото

Сегодня, 18:00

Перед зданием появилась большая военная палатка.

Киев,митинг,Рада,палатки
Палатки возле парламента facebook.com/kristina.berdinskikh
В центре Киева — возле здания Верховной Рады — участники митинга установили первые палатки.

Об этом сообщает Украинская правда.

В то же время издание уточнило, что на ул. Михаила Грушевского прямо перед парламентом появилась большая военная палатка.

"Сейчас активисты устанавливают одну палатку, одновременно рядом лежит инвентарь для установления других", — говорится в статье УНИАН.

Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. Под парламентом были стычки, пострадали два человека.

Фото: facebook.com/kristina.berdinskikh

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Киев, митинг, Рада, палатки
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