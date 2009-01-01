Возможный выход Ирана из ядерного соглашения, или Риск нового конфликта на Ближнем Востоке

Эксперты рассказали, насколько пошатнется мировая безопасность, если Тегеран выйдет из ядерного соглашения.

Президент Ирана Хасан Роухани выступил с заявлением о том, что Тегеран может разорвать ядерное соглашение с мировыми государствами в случае, если США введут новые санкции против Ирана. Речь идет о подписанном 2 августа президентом Дональдом Трампом законе о санкциях против России, КНДР и Ирана. На это в Иране ответили решением парламента о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы, чтобы бороться с санкциями американцев.

"Провальный опыт санкций и принуждения привел их предыдущую администрацию за стол переговоров. Если они захотят вернуться к тем же методам, то мы за короткое время — не в течение недели или месяца, а за несколько дней или часов — вернемся к прежней ситуации", — заявил президент Ирана.

Эксперты считают, что пока что действия США и Ирана можно расценивать как "игру нервов" и "обмен угрозами". По их словам, нынешние напряженные отношения между странами, действительно, движутся в направлении эскалации, однако в ближайшей перспективе мировое сообщество вряд ли позволит разгореться новому вооруженному конфликту в Ближневосточном регионе.

Эксперты рассказали "Главреду", насколько пошатнется безопасность в мире в случае выхода Ирана из ядерного соглашения, для каких стран это будет представлять риски, а также как ситуация может развиваться дальше.

Игорь Семиволос Главред Игорь Семиволос:

Сегодня мы наблюдаем "игру нервов", когда каждая сторона делает "последнее китайское предупреждение", понимая, что выход из ядерного соглашения и возобновление санкций против Ирана может в значительной степени изменить расклады в регионе. Если мы говорим об Иране, то должны понимать, что за последние несколько лет он существенно усилил свои позиции. В том числе благодаря соглашению у Ирана появились дополнительные ресурсы и возможности влиять на события в той же Сирии.

В случае, если в полном объеме будут возобновлены санкции против Ирана, это значительно ударит по планам Тегерана восстановить свои позиции в регионе и отбросит его назад, в период до отмены санкций.

Пока что создается впечатление, что идет лишь обмен угрозами. Хотя не исключаю, что стороны, которые уже обнародовали свои требования и условия, в случае которых они выйдут из ядерного соглашения, похоже, движутся в направлении эскалации. Насколько далеко они могут зайти в этом направлении, сказать сложно. Ведь, кроме США, которые сегодня являются инициаторами введения новых санкций против Ирана, и Израиля, который поддерживает действия Америки, существуют еще и европейские страны, которые всегда стояли на более умеренных позициях и приветствовали заключение ядерного соглашения. Они также являются полноправными участниками этого соглашения. Поэтому США придется убеждать европейцев, найти для них достаточное количество аргументов, чтобы Европа поддержала введение этих санкций.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, связанную с Северной Кореей, внимание мира приковано к этому региону. В таких условиях разжигать еще один "горячий конфликт" на Ближнем Востоке, очевидно, не самый лучший выход в данной ситуации.

Негативный сценарий, когда США и Иран выйдут из соглашения, а также начнется подготовка Ирана к производству ядерного оружия, пока что выглядит как бессмыслица. Ведь в ближайшее время Иран вряд ли сможет получить ядерное оружие. Кроме того, после заключения ядерного соглашения возможности Ирана создавать ядерное оружие были сведены к минимуму. Так что ядерная угроза в данном случае отложена на далекую перспективу.

С другой стороны, Иран теряет ресурсы, которые ему сейчас крайне необходимы, поскольку он активно задействован в боевых действиях за пределами страны и в последнее время активно влиял на политику в регионе. В этом смысле удар по Ирану очень серьезный. Это и удар по экономике, но Ирану не привыкать к таким ударам.

Вместе с тем, иранцы могут начать реализовывать свои угрозы интенсифицировать испытания ракет, больше вкладывать в ракетную отрасль, чтобы усовершенствовать ракеты, которые могли бы достигать не только Израиля, но и стран Европы, то есть создать постоянно действующую угрозу. Безусловно, это вызовет серьезное недовольство со стороны европейцев.

Для России это не плохая ситуация. Да, она попала в тот же санкционный список, что и Иран, и может превратиться в изгоя. Но, по крайней мере, при заключении ядерного соглашения Россия играла существенную роль, и она может получить некоторые дивиденды от этой позиции. То есть она может остаться важным посредником, без которого не обойдутся, когда прямые контакты разорваны.

Богдан Яременко Главред Богдан Яременко:

Нынешние действия и заявления Тегерана спровоцированы Соединенными Штатами Америки, которые во времена президентства Обамы продвигали ядерное соглашение, а после инаугурации президента Трампа делают все, чтобы поставить под сомнение не только ядерное соглашение, но и возможность о чем-то договариваться с Ираном.

Конгресс США принял решение о введении санкций. У нас больше говорят о санкциях против России, однако они вводились и против Ирана, и против КНДР. Таким образом, Иран загоняют в такую ситуацию, в которой он вынужден как-то реагировать и предпринимать какие-то меры. История показывает, что пока это соглашение существует, с Ираном разговаривают, а если соглашения нет — Иран начинает кому-то угрожать, и против него вводятся санкции. Очевидно, именно такое развитие событий мы и будем наблюдать в какой-то перспективе.

Иран — большое государство в своем регионе, которое пытается активно влиять на политику в Ближневосточном регионе. Сегодня Иран играет важную роль и на территории Ирака, и на территории Сирии, и в Персидском заливе. Однако традиционно больше всех об иранской угрозе говорит Израиль.

Если бы я был официальным украинским пропагандистом, я бы сказал: чтобы усмирить страны, "размахивающие" сегодня ядерным оружием, нужно предоставить гарантии безопасности Украине. Поскольку украинский пример наглядно свидетельствует о том, что страны, отказавшиеся от ядерного оружия, позже становятся жертвами внешней агрессии. Неразрешенность этого вопроса сегодня весьма красноречива, и это побуждает государства думать о ядерном оружии.

На самом деле нет простого ответа на вопрос о том, как усмирить государства, угрожающие нанести ядерный удар. Ядерное оружие сегодня не является оружием поля боя, однако остается эффективным способом сдерживания. Оно будет привлекательным для тех государств, которые обладают ресурсами и имеют политическую волю. Если государство задается целью владеть ядерным оружием, то никакие санкции, даже сохраняющиеся на протяжении десятилетия, как против Северной Кореи, не мешают государству сделать то, чего оно хочет.

Владимир Фесенко Главред Владимир Фесенко:

С точки зрения текущей актуальной международной ситуации, история с Ираном представляет меньше рисков, нежели ситуация с Северной Кореей. Ситуация с КНДР, действительно, на грани войны и обмена ядерными ударами. Это представляет огромные риски, учитывая, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие и ракеты.

У Ирана — тоже вроде бы все это есть. Однако напомню, что до ядерного соглашения со США, подписанного во времена Обамы, Иран осуществлял свою ядерную программу. И это не приводило к таким конфликтным ситуациям, как сейчас в случае с Северной Кореей.

Если Иран возобновит свою ядерную программу, возникнут другие риски. Это стратегические и долгосрочные риски. Безусловно, это может послужить стимулом к разработке ядерного оружия соседними странами. Прежде всего, речь идет об Израиле, возможно, также и о Саудовской Аравии либо пуле арабских государств вокруг Саудовской Аравии, поскольку саудиты пребывают в конфликте с Ираном. Тогда могут быть риски применения ядерного оружия и возникновения критических ситуаций. Но все же это потенциально и в перспективе, а не сейчас.

Ядерное соглашение, подписанное во времена Обамы, давало возможность контролировать ситуацию, поскольку были предусмотрены меры, ограничивавшие действия Ирана, даввшие возможность контролировать передачу технологий мирной атомной энергетики военному сектору.

Сейчас в США принят закон о санкциях против в том числе Ирана, и он уже подписан Трампом, соответственно, есть риск (хоть пока что и не реализованный) отказа от соглашения между США и Ираном. Безусловно, есть риск того, что ситуация вновь станет конфликтной и неконтролируемой.

Но думаю, что тут вопрос не в санкциях, поскольку санкции с Ирана частично сняты. В принципе, это удовлетворяет все стороны, в том числе Иран. А вот если соглашение будет разорвано, тогда режим санкций может быть возобновлен в полном объеме. Именно об этом сейчас говорит Иран, об этом и предупреждает. То есть сейчас Тегеран формулирует свои замечания не к закону о санкциях, который принят в США, а, скорее, он выступает против разрыва ядерного соглашения.

Так что все зависит от того, будет ли разорвано это соглашение. Если оно будет сохраняться, то новой конфликтной ситуации вокруг Ирана не возникнет. А вот если соглашение будет разорвано, то в перспективе могут быть проблемы и с Ираном.

Надежда Майная