"Наде уже дают лекарства": сестра Савченко вывела людей на Майдан

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1 / 3 Вера Савченко организовала митинг в поддержку сестры. (УНИАН)

Состояние арестованного нардепа ухудшается, заявила ее сестра.

Вера Савченко организовала митинг в поддержку сестры. УНИАН

На Майдане Независимости в Киеве прошла акция в поддержку арестованного нардепа Надежды Савченко , которую подозревают в подготовке терактов.

В акции приняли участие около 20 человек, передает "Громадське". Как пояснила сестра Савченко Вера, мероприятие организовано с целью "рассказать людям о несправедливости в стране".

"Мы раздаем листовки, которые планировались как предвыборная кампания, сейчас мы раздаем их, чтобы люди знали о несправедливости, которая в стране происходит", – заявила Вера Савченко.

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По ее словам, Надежда сейчас находится в плохом состоянии: "Врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России".

Ранее Вера Савченко сообщила, что следствие по делу ее сестры продлили на 6 месяцев.

Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день она объявила голодовку.

Напомним, Надежда Савченко 17 апреля прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа. Сестра нардепа Вера говорила, что во время допроса были допущен ряд нарушений.

Позднее Савченко рассказала, о чем ее спрашивали при допросе на полиграфе.

Ранее эксперт объяснил, почему власти Украины охладели к судьбе политических пленников Кремля. По словам Гончара, власти "обожглись на Савченко".

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