Враг 15 раз нарушал "перемирие": 4 воина ВСУ получили ранения

В ответ ВСУ 9 раз применяли оружие на поражение врага.

/Позиции сил АТО, иллюстрация. na.mil.gov.ua

За прошедшие сутки, 10 октября, в зоне проведения АТО боевики 15 раз нарушили "перемирие". В ответ Вооруженные Силы Украины 9 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий 4 военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Противник продолжил обстрелы позиций ВСУ, фокусируя активность на Луганском направлении.

Как отмечает штаб, начиная с 16.00 и почти до 19.00 часов, оккупанты 4 раза из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по опорным пунктам возле Новоалександровки. Наши военные жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате этого противостояния, около 18.00 часов получил ранения один наш боец. Кроме того, под вражеским огнем вечером оказались защитники Трехизбенки.

На Донецком направлении количество огневых провокаций несколько уменьшилась. Однако и здесь боевики не полностью придерживались режима тишины. Около 18.00 часов, в результате обстрела наших позиций из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Зайцево получил ранения еще один украинский боец. Также, ночью вражеский пулемет работал неподалеку Майорского.

На Приморском направлении, по уточненным данным, днем во время обстрела укреплений сил АТО получили ранения два защитника Широкино. А вечером факты применения противником противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы в районе Старогнатовки и Талаковки.

Напомним, ранее нардеп Дмитрий Ярош отмечал, что Украина сможет достаточно скоро вернуть временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.