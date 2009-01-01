Враг 94 раз бил по позициям ВСУ, применяя запрещенное оружие. 6 наших воинов ранены и травмированы

Боевики вели огонь из танков, артиллерии, 120-и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия

Боевики на Донбассе, илюстрация. mediarnbo.org

За прошедшие сутки, 5 февраля, в зоне проведения АТО на Донбассе зафиксировано 94 обстрела, боевики вели огонь из танков, артиллерии, 120-и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В результате боевых действий пять наших военных ранены, один травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице Facebook.

По данным штаба, на Мариупольском направлении из артиллерии 152 и 122-миллиметра обстреляны Бердянское, Лебединское и Талаковка. Из минометов — Троицкое, Красногоровка, Павлополь, Марьинка, Водяное, Широкино и Гнутово. Под огонь гранатометов и стрелкового оружия попала Красногоровка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП и танк — Широкино и Красногоровку.

На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Катериновку, Попасную, Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия — Крымское, Новоалександровку, Троицкое. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы противника.

На Донецком направлении оккупанты из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по позициям ВСУ в районе Песок, Авдеевки, Каменки, Зайцевого, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому — БМП противника.

Напомним, журналист Юрий Бутусов отмечал, что на Донбассе российские оккупанты применяют массированные обстрелы, потому что не имеют достаточного количества хорошо подготовленной пехоты для осуществления контратак.

видео: Військове телебачення України