Враг бил по всем направлениям, ВСУ готовы отражать ночные атаки боевиков

С начала суток потерь среди украинских воинов не было.

В течение сегодняшнего дня, 21 мая, российско-террористические бандформирования в зоне проведения АТО продолжали обстреливать позиции сил АТО. Начиная с полуночи боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Впрочем, отметили военные, ситуация вдоль всей линии фронта относительно стабилизировалась, учитывая то, что противник не применял тяжелого артиллерийского вооружения.

Так, на Приморском направлении пророссийские вооруженные бандформирования обстреливали позиции ВС Украины в районе Широкино, Водяного, Чермалыка, Гнутово и Новотроицкого из гранатометов различных модификаций. А неподалеку Лебединского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлениии в южном и восточном пригороде Авдеевки боевики вели огонь по укреплениям ВС Украины из гранатометов и стрелкового оружия. Также незаконные вооруженные формирования из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов открывали огонь по нашим позициям в районе Верхнеторецкого.

На Луганском направлении боевики российско-террористических войск в полдень с 82-мм минометов обстреляли один из опорных пунктов украинских защитников вблизи Новоалександровки. Неподалеку Крымского боевики били из автоматических станковых гранатометов. Из стрелкового оружия — у населенного пункта Нижнетеплое.

С начала суток потерь среди украинских воинов не было.

Ситуация вдоль всей линии разграничения находится под полным контролем подразделений сил АТО. Однако, учитывая опыт огневой активности пророссийских бандформирований, противник может снова активизироваться в темное время сутки. Поэтому, в случае необходимости, наши защитники готовы дать врагу достойный отпор на любом участке линии разграничения.

Ранее руководитель пресс-центра штаба спецоперации на Донбассе Антон Миронович заявил, что у российско-оккупационных войск и боевиков ДНР-ЛНР нет возможности провести крупномасштабное наступление и прорвать оборону ВСУ.