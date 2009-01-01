Враг получил достойный отпор под Мариуполем, 3 воина ВСУ погибли, 9 — ранены

Вражеская пехота атаковала опорные пункты наших морпехов вблизи Водяного, но получили огневой отпор.

Позиции сил АТО на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/ato.news/

За прошедшие сутки, 20 марта, в районе проведения АТО боевики 60 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате 3 украинских военных погибли, 9 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Мариупольское направление было самым горячим. Вражеская пехота атаковала опорные пункты морпехов вблизи Водяного. Получив огневой отпор, враг начал бить по нашим позициям из РСЗО БМ-21 "Град", тяжелой артиллерии 152 и 122 мм.

Военное телевидение Украины опубликовало видео шквального обстрела боевиками Водяного. На видео можно заметить, что дым от разорванных снарядов поднимается на жилыми кварталами населенного пункта.

Кроме того из артиллерийских систем большого калибра боевики также били по позициям морпехов возле Лебединского и Талаковки. Из минометов 120 мм и 82 мм калибра сепаратисты обстреляли украинские силы в Широкино, Николаевке, Новотроицком и Красногоровке.

Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем боевики били по силам АТО в Широкино, Водяном, Новотроицком и Гнутово. В Широкино также террористы обстреляли морпехов из вооружения БМП и танка.

На Донецком направлении под минометным огнем боевиков оказались укрепления сил АТО возле шахты Бутовка, Луганского и Каменки. По украинским позициям в районе Авдеевки сепаратисты вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов и танка.

На Луганщине боевики чаще всего открывали огонь вблизи Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки, обстреливая украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По силам АТО возле Трехизбенки боевики били из противотанковых управляемых ракет.

Напомним, в штабе АТО отмечали, что в бою под Водяным противник понес значительные потери: 8 боевиков погибли, еще 16 ранены.

видео: Військове телебачення України