Враг ведет на Донбассе настоящую войну, боевики два часа поливают Авдеевку из танков

Боевики обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружения позиции сил АТО в районе Авдеевки.

Позиции сил АТО под Авдеевкой, иллюстрация. rnbo.gov.ua

Враг ведет настоящую войну на Донбассе и готовит наступательные операции. В течение двух часов боевики обстреливают Авдеевку Донецкой области из танков и тяжелого вооружения.

Об этом сообщает офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

"Война. Поступают х…е сообщения. Передвижения техники. Есть раненные. Пишут о бортах в Одессу. Бои в Светлодарке. Враг ведет настоящую войну. Все эти споры о блокадах и налогах — п…. Противник готовит наступательные операции. Они нас дергать будут все время. Или мы или они. А остальное — предательство национальных интересов", — пишет Гай.

В свою очередь пресс-секретарь штаба АТО Леонид Матюхин в Facebook, сообщает, что боевики обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружения позиции сил АТО в районе Авдеевки.

"По нашим позициям в районе Авдеевки два часа подряд — танки, 120 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое ...", — написал он.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что обострение на линии разграничения связано с тем, что боевики получили поражение в районе Авдеевки.