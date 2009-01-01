Вражеские обстрелы и ответки сил АТО. На Донбассе ранены два защитника Украины

Вчера террористы десятки раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 10 ноября, втеррористы 33 раза нарушили, украинские военные огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность врага, в результате боевых действий ранены два защитника Украины.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в конце суток сохранялась тенденция к обострению ситуации.

На подступах к захваченному Донецку противник дважды бил из 82-мм минометов и гранатометов по защитникам Авдеевки, также дважды под огонь вражеских пулеметов попали укрепления на окраинах Зайцево.

На Луганском направлении злоумышленники обстреляли из минометов опорники возле Катериновки и станции "Донец", из пехотного вооружения били неподалеку Луганского и Станицы Луганской.

На Приморском направлении во второй половине дня возле Павлополя и Водяного боевики применили 120-мм минометы, воины асимметрично отвечали им. В результате этого противостояния и был ранен один наш защитник.

"… за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. Силы АТО 24 раза огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность врага", — говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что в зоне АТО на Луганщине во время противостояния с диверсантами погиб боец 58-й бригады отдельной мотопехотной бригады ВСУ Антон Мишко.

Видео: Військове телебачення України