Вражеские обстрелы и ответки сил АТО. В Минобороны назвали число раненых украинских военных

На Мариупольском направлении неспокойно вчера было в Богдановке.

Силы АТО на Донбассе Фейсбук 93 ОМБР

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения.

Такие данные обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает mediarnbo.org.

На Луганском направлении боевики совершили один обстрел в Станице Луганской. Инцидент произошел вчера еще до рассвета.

На Донецком направлении основные боевые действия развернулись на участке фронта Каменка — Авдеевка — позиция "Шахта Бутовка". В основном оккупанты стреляли во второй половине дня. Тяжелое вооружение не применялось. Также по одному обстрелу произошло в Майорске и Песках, оба — в темное время суток.

Всего вчера на Донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, украинские войска трижды открывали ответный огонь.

На Мариупольском направлении неспокойно вчера было в Богдановке, а также на участке фронта Павлополь – Широкино. Почти во всех случаях украинские войска открывали огонь в ответ. В Широкино противник применял минометы. Значительная часть обстрелов была достаточно длительной — час или больше.

Всего вчера на Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины девять раз.

Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой силы АТО ликвидировали троих боевиков.