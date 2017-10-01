Вражеские обстрелы и ответки сил АТО. В Минобороны назвали число раненых украинских военных

На Мариупольском направлении неспокойно вчера было в Богдановке.
Такие данные обнародовал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает mediarnbo.org.
На Луганском направлении боевики совершили один обстрел в Станице Луганской. Инцидент произошел вчера еще до рассвета.
На Донецком направлении основные боевые действия развернулись на участке фронта Каменка — Авдеевка — позиция "Шахта Бутовка". В основном оккупанты стреляли во второй половине дня. Тяжелое вооружение не применялось. Также по одному обстрелу произошло в Майорске и Песках, оба — в темное время суток.
Всего вчера на Донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, украинские войска трижды открывали ответный огонь.
На Мариупольском направлении неспокойно вчера было в Богдановке, а также на участке фронта Павлополь – Широкино. Почти во всех случаях украинские войска открывали огонь в ответ. В Широкино противник применял минометы. Значительная часть обстрелов была достаточно длительной — час или больше.
Всего вчера на Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины девять раз.
Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой силы АТО ликвидировали троих боевиков.