Вражеские обстрелы и потери сил АТО. Названо самое "горячее" направление на Донбассе

Вчера на востоке Украины террористы открывали огонь из разного оружия.

Каска, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 28 октября, втеррористы 16 раз нарушили, они увеличили количество обстрелов позиций украинских воинов на Донецком направлении, в результате боевых действий один наш воин погиб, два — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что защитники Украины открывали ответный огонь — 13 раз применяли пехотное вооружение на поражение врага.

На Донецком направлении вечером враг дважды и по несколько часов атаковал из пехотного вооружения наши опорные пункты в промзоне Авдеевки. Украинские бойцы симметрично и жестко отвечали злоумышленнику.

Во время противостояния около 21:00 и погиб военнослужащий сил АТО. В конце суток под гранатометным огнем боевиков оказались дома мирных жителей окрестностей Авдеевки. Кроме того, вечером террористы из крупнокалиберных пулеметов били в районе Опытного, Песков и Зайцево.

На Приморском направлении днем они выпустили более 20 мин калибром 82 мм по жилищному сектору поселка Водяное. После 18 часов под пулеметным огнем противника оказались позиции воинов у Старогнатовки и Широкино.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что по состоянию на 28 октября с начала АТО (спецоперация началась в апреле 2014 года — Ред.) боевые потери на Донбассе достигли 10 тыс. 710 военнослужащих.

Видео: Військове телебачення України