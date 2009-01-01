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Вражеские обстрелы и потери сил АТО. Названо самое "горячее" направление на Донбассе

Сегодня, 10:14

Вчера на востоке Украины террористы открывали огонь из разного оружия.

АТО, Саур-могила, каска, военные, силовики, армия
Каска, иллюстрация Reuters
За прошлые сутки, 28 октября, в зоне АТО на Донбассе террористы 16 раз нарушили "режим тишины", они увеличили количество обстрелов позиций украинских воинов на Донецком направлении, в результате боевых действий один наш воин погиб, два — ранены.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что защитники Украины открывали ответный огонь — 13 раз применяли пехотное вооружение на поражение врага.

На Донецком направлении вечером враг дважды и по несколько часов атаковал из пехотного вооружения наши опорные пункты в промзоне Авдеевки. Украинские бойцы симметрично и жестко отвечали злоумышленнику.

Во время противостояния около 21:00 и погиб военнослужащий сил АТО. В конце суток под гранатометным огнем боевиков оказались дома мирных жителей окрестностей Авдеевки. Кроме того, вечером террористы из крупнокалиберных пулеметов били в районе Опытного, Песков и Зайцево.

 

На Приморском направлении днем они выпустили более 20 мин калибром 82 мм по жилищному сектору поселка Водяное. После 18 часов под пулеметным огнем противника оказались позиции воинов у Старогнатовки и Широкино.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что по состоянию на 28 октября с начала АТО (спецоперация началась в апреле 2014 года — Ред.) боевые потери на Донбассе достигли 10 тыс. 710 военнослужащих.

Видео: Військове телебачення України

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АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, Авдеевка, промзона, тишина, военные, потери
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