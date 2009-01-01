Вражеские обстрелы и травмированный воин. В штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе

Вчера на востоке нашей страны террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

В четверг, 26 октября, втеррористы 20 раз нарушили, в результате боевых действий один украинский военный получил травму.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы 16 раз применяли оружие на поражение врага.

Из Донецкого направления, которое было самым горячим, огневая активность противника сместилась на Приморское, там он все чаще стал применять минометы.

В частности, вечером боевики четыре раза открывали огонь из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия по защитникам Гнутово, использовали такое же оружие возле Водяного и Павлополя.

На Донецком направлении горячей точкой оставалась промзона Авдеевки, в конце суток злоумышленники дважды обстреляли опорники из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в результате гранатометного огня у Песков и получил травму наш воин.

На Луганском направлении под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции бойцов на подступах к Станице Луганской.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне спецоперации в период с 14 по 21 октября были уничтожены 13 боевиков, а еще 18 — получили ранения.

Видео: Військове телебачення України