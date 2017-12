"Время отзывать боевиков". Экс-вице-президент США обнародовал подробности побега Януковича

Бывший высокопоставленный сотрудник администрации Барака Обамы выпустил книгу мемуаров.

Джо Байден, вице-президент США в администрации Барака Обамы, заявил о том, что в феврале 2014 года дал совет тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу "отзывать своих боевиков".

Об этой истории американский политик написал в своих мемуарах "Promise me, dad. A year of hope, hardship and purpose" (с англ. – "Обещай мне, отец. Год надежды, трудностей и цели"), сообщает портал "Liga.net".

Как написал Джо Байден, он позвонил Януковичу еще раз в то время, когда снайперы уже начали расстреливать людей на Майдане.

"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел (сбежал из Украины)", - утверждает экс-вице-президент США.

"Униженный Янукович бежал из Украины на следующий день - благодаря мужеству и решимости протестующих, - и контроль над правительством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк", - отметил Байден.

