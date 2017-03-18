Время пришло. Дипломат призвал создать международный механизм для возвращения Крыма

Посол подчеркнул, что Россия должна отменить все незаконные решения, которые приводят к оккупации Крыма.

Reuters

Настало время для разработки международного переговорного механизма для деоккупации украинского Крыма. Россия должна отменить все незаконные решения.

Об этом в своей статье по случаю третьей годовщины оккупации Крыма в брюссельском издании Euobserver написал посол Украины при ЕС Николай Точицкий, сообщает "Европейская правда".

"Настало время разработать и запустить международный переговорный механизм для деоккупации Крыма ради восстановления суверенитета Украины над полуостровом", — написал он.

Посол подчеркнул, что Россия должна отменить все незаконные решения, которые приводят к оккупации Крыма.

По словам Точицкого, ЕС должен быть готов активизировать дипломатическое и политическое давление на Россию, в том числе путем укрепления политики санкций, чтобы показать, что он "не будет стоять в стороне и потакать дальнейшим серьезным нарушениям прав человека" в Крыму.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы заставить Россию срочно освободить всех граждан Украины, которые были незаконно задержаны по политическим мотивам на территории России или в оккупированном Крыму", — отметил посол.

Кроме того, он подчеркнул необходимость придерживаться резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

"После трех лет оккупации и военной агрессии против Украины, настало время для международного сообщества найти правильный политический ответ на поведение России", — подчеркнул посол.

Напомним оппозиционный политик РФ Лев Шлосберг считает, что ничего более глупого, чем аннексия Крыма российская власть в 21 веке не сделала.

Стоит отметить, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

Перед этим, 16 марта 2014 года, Москва провела под дулами автоматов на территории АРК незаконный референдум.

27 марта 2014 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины", в которой, в частности, подчеркивается, что референдум в Крыму и Севастополе не имеет законной силы.