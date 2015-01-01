"Все, что нажито непосильным трудом". Суд арестовал квартиру, лодку и паркоместа беглого Януковича

Суд принял такое решение по ходатайству старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины.

Суд арестовал имущество беглого Януковича Reuters

По ходатайству следователя суд постановил арестовать квартиру, два машиноместа в полуподземных паркингах и судно марки "Бриг" 2000 года постройки, принадлежащие беглому экс-президенту Виктору Януковичу

Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 29 декабря 2016 года, обнародованном в Едином реестре судебных решений, сообщает УНИАН.

Отмечается, что суд принял такое решение по ходатайству старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины.

Также в определении указано, что Янукович подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Швейцарии еще на год арестовали активы Януковича и его окружения.