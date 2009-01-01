"Всё еще надеется выпутаться". Обозреватель развеял миф о "неадекватности Путина"

Хозяин Кремля подходит в "красным линиям" Запада, переступает и отходит, пишет Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Тезис и миф омуссируется и распространяется "либеральными", "оппозиционными" "аналитиками", "экспертами", политиками, блогерами РФ и т.д.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

Он заметил, что всё пишет в кавычках, поскольку их оппозиционность — часть политтехнологий Кремля. В той либо иной мере они помогают Кремлю либо являются одной из башен Кремля и выполняют, играют свою четкую роль в своей четкой нише.

"Я не покупаю это. Я не верю в неадекватность Путина. Если бы он был неадекватным, то пошел бы на Киев и получил бы партизанскую войну в 45-миллионной враждебной стране. Если бы он был неадекватным, то закрыл бы РФ железным занавесом по примеру КНДР", — пишет политический обозреватель.

"И таких "если" я могу привести десятки, но фишка в том, что каждое такое действие ускоряло бы драматически разгром и распад РФ. Но он этого не делает", — заметил аналитик.

"Что он делает? Он провоцирует. Он тестирует. Он запугивает ("неадекватен"). Он подходит в красным линиям Запада. Переступает их и отходит. Следит за реакцией. Ищет слабые места. Ищет слабые звенья. Бьет точечно в эти слабые звенья. Предлагает торг. Блефует с поднятием ставок. Проводит спецоперации. Использует все известные приемы гибридной войны против Запада и Украины. И так далее и так далее", — продолжает политолог.

"Он всё еще надеется выпутаться. И кто-то скажет, что это неадекватно?" — задал резонный вопрос обозреватель и напомнил свое интервью двухлетней давности:

" Полностью согласен с Байденом, который в одном из своих выступлений сообщил, что Путин — абсолютный прагматик в политике. Такой вывод он сделал, проанализировав свой обширный десятилетний опыт тесного общения с президентом РФ. Это подтверждает мою уверенность в том, что Путин отнюдь не является психически ненормальным. Он будет двигаться в нарушении международных норм ровно до той поры, пока цена вопроса будет приемлемой. Как только он поймет, что издержки слишком высоки, он отступит. Именно поэтому США на протяжении последних полутора лет постепенно поднимали ценовую планку в попытке нащупать границу, за которую Кремль не сможет перешагнуть из-за того, что цена перевесит результат. И эта цена уже начинает перевешивать", — напомнил обозреватель свои слова.

"И через два года я не изменил своего мнения. И я не разочаровался в политике, тактике и стратегии Запада. На то время было четыре Пакета санкций от США и три — от ЕС, сейчас мы имеем — 9 и 4 соответственно. Сейчас Украина подошла вплотную к получению оружия от НАТО. Сейчас есть Волкер и так далее. То есть, цена агрессии для РФ возрастает и будет возрастать, пока она не уйдет из Украины и стран экс-СССР", — подчеркнул аналитик.

"Всё прагматично. И единственно верно. Никто не верит в неадекватность", — резюмировал Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, почему санкции США против России — на десятилетия.