"Все полностью закрыто". Стало известно, где Савченко проверяют на детекторе лжи

Процедура, по предварительным данным, может продлиться шесть часов.

Надежда Савченко в Киеве проходит проверку на детекторе лжи в помещении СБУ Reuters

Арестованная народный депутат Надежда Савченко утром в пятницу, 13 апреля, начала проходить проверку на полиграфе (детектор лжи) в Киеве в помещении Службы безопасности Украины на Аскольдовом переулке.

Процедура, по предварительным данным, может продлиться пять-шесть часов, рассказала пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко в комментарии УНИАН.

По ее словам, "все полностью закрыто, абсолютно непублично, вопреки тому, что требовалось".

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу, однако ее анонсированный допрос с использованием полиграфа не состоялся.