"Все станет еще жестче": военный эксперт пояснил, что имел в виду Порошенко под "завершением АТО"

По его словам, в сложившейся ситуации не стоит надеяться, что украинская сторона будет выполнять Минск-2.

После мая ситуация в зоне АТО накалится, считает эксперт. InfoKava.com

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, что режим АТО на Донбассе завершится в мае

"Гражданская война на востоке Украины продолжается. Другое дело, что она будет еще более ужесточаться, и, разумеется, Порошенко создает политические предпосылки для возможного блицкрига путем начала новой масштабной и внезапной операции по захвату Донбасса", — рассказал он в разговоре с RT.

По его словам, в сложившейся ситуации не стоит надеяться, что украинская сторона будет выполнять минские договоренности.

"При нынешнем украинском режиме никакой реализации Минских соглашений не произойдет. Украина не способна на это ни политически, ни хочет это делать реально вообще. Поэтому единственная альтернатива для ЛНР и ДНР — это полноценное государственное строительство. В этом плане им надо укреплять свои вооруженные силы, повысить мобилизационную готовность, строить соответствующие оборонительные рубежи, чтобы не дать Украине быстрым броском захватить Донбасс", — считает эксперт.

Напомним, в феврале начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко говорил, что на Донбассе после завершения АТО будет операция Объединенных сил. В марте на должность командующего ОС был назначен заместитель начальника Генштаба, генерал-лейтенант Сергей Наев.