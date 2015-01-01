Вспышка на борту: в Сети появилось видео возможного взрыва Ту-154 над Черным морем

В Минобороны РФ сообщили, что определено предположительное место падения самолета.

Российские военные на берегу Черного моря недалеко от крушения Ту-154. Reuters

В сети появилось видео с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере (входит в состав города-курорта Сочи — ред.) со вспышкой в небе.

Стоит отметить, что вспышка запечатлена примерно там же, где и произошла катастрофа российского военного самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, пишет УНИАН.

Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту, однако эту версию в РФ исключают.

В тоже время начальник службы безопасности полетов ВС России Сергей Байнетов заявил, что самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен сообщает русская служба BBC.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", — сказал Байнетов. Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Минобороны тем временем сообщило, что определено предположительное место падения самолета.

"В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", — говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Напомним, Ту-154, принадлежавший Минобороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.

Видео: youtube.com