Встреча "нормандской четверки": эксперт объяснил, от чего отвлекает внимание Москва

Кремль продвигает фальшивые переговорные цели, отметил Даниил Лубкивский.

В переговорах в нормандском формате Москва отвлекает внимание от главных стратегических вопросов: "Какие будут гарантии безопасности для Украины? Кто своей коллективной протекцией будет гарантировать "гарантированное" Москвой? Кто будет нести ответственность за преступления Кремля и возместит убытки для наших людей и государства? " Об этом написал Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины и дипломатический советник премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014-2016 годах в своем Facebook по итогам переговоров в нормандском формате в Берлине.

Советская дипломатия славилась тем, что изматывала другую сторону "фальшивыми" переговорными целями и написал: "Тогда каждая уступка по вопросам, которые для Москвы были менее значимы, чем стратегическая цель, подавалась как невиданный компромисс. Такой переговорный процесс мог продолжаться долго. Или "неожиданно" быстро. Все зависело от ощущения в Кремле ситуации". "Манера россиян на переговорах в нормандском формате продолжает эту советскую практику. Заявления после вчерашней встречи в Берлине это определенно показывают", - убежден Лубкивский.

То, как будет выглядеть миротворческая миссия (если она будет), - безусловно, важный вопрос: "То, как организовать процесс справедливого возвращения наших оккупированных территорий и восстановления там демократии, - тоже". Но главная суть - другая, отметил он: "Какие будут гарантии безопасности для Украины? Кто своей коллективной протекции гарантировать "гарантированное" Москвой? Кто будет нести ответственность за преступления Кремля и возместит убытки для наших людей и государства?".

"Это и является стратегическими вопросами, от которых отвлекает внимание Москва. Это и является стратегическими вопросами, представляющими для нас жизненный вес", - резюмировал Лубкивский.

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