Встреча Порошенко и Путина: у президента Украины начали подготовку

Президент отправил замглавы АП для переговоров по побсуждению предстоящей встречи.

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко. скриншот

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его администрация начала подготовку ко встрече с лидерами "нормандской четверки", включая президента России Владимира Путина.

Об этом глава государства заявил на брифинге после переговоров с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, уточнив, что замглавы АП Константин Елисеев посетит Берлин 1 июня для переговоров по обсуждению подготовки встречи Порошенко, Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Мы твердо рассчитываем на то, что решение относительно миротворцев будет принято в ближайшее время… Мы попытаемся организовать как можно быстрее встречу на высшем уровне "нормандского формата", и по этому поводу, по моему поручению заместитель главы президентской Администрации 1 июня выезжает в Берлин для проведения соответствующих переговоров", – сказал он.

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Порошенко добавил, что по его поручению глава МИД Украины отправился в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Украине.

"Рассчитываем, что решение о миротворцах должен быть принято в ближайшее время", – добавил Порошенко.

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