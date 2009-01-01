Встречи на форуме в Давосе. Порошенко провел переговоры с генсеком ООН

Порошенко проводит встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Петр Порошенко провел переговоры с Антониу Гутеррешем Твиттер/Святослав Цеголко

В четверг, 19 января, президент Украины Петр Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в Twitter.

"Важная встреча. Новоизбранный Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш", — написал Цеголко.

В то же время, Порошенко проводит встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Также президент примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров (IGWEL) на тему "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и в интерактивной сессии на тему "Новый договор для Европы".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.

Фото: Твиттер С.Цеголко.