Встречи на форуме в Давосе. Порошенко провел переговоры с генсеком ООН

Порошенко проводит встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Об этом пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил в Twitter.
"Важная встреча. Новоизбранный Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш", — написал Цеголко.
В то же время, Порошенко проводит встречу с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.
Также президент примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров (IGWEL) на тему "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и в интерактивной сессии на тему "Новый договор для Европы".
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.
Фото: Твиттер С.Цеголко.