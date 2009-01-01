Вступил в силу указ Порошенко об усилении контроля за въездом иностранцев с 2018 года

Указ президента вступает в силу со дня опубликования.
Текст документа обнародован в газете "Урядовый курьер" №163 (6032) от 2 сентября, сообщает УНИАН.
При этом указ вступает в силу со дня опубликования.
Согласно документу, с целью обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украины комплексных мероприятий по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.
Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших в Украину с территории таких государств.
Согласно указу, Кабинет министров должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Россию.
Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопросы: о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину; об осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.
Указом установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.
Кроме того, правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.
Напомним, ранее глава СБУ предложилл ввести уголовную ответственность для депутатов и политиков за поездки в РФ.