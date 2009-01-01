ВСУ обнаружили снайперскую группу, один боевик уничтожен, потерь среди наших бойцов нет

Боевики 69 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших бойцов нет.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. Twitter

За прошедшие сутки, 8 марта, в зоне проведения АТО боевики 69 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди наших бойцов нет.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

"Во время несения службы на передовых позициях, наши военнослужащие обнаружили вражескую снайперскую группу. Один снайпер уничтожен", — говорится в сообщении штаба.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Марьинку, Чермалык и Павлополь. Из гранатометов террористы били по Водяному и Гнутово. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли Лебединское, Павлополь, Новогригорьевку, Гнутово и Широкино. По Широкино, Водяному и Гнутово огонь вели БМП сепаратистов. По Новотроицкому бил снайпер.

На Донецком направлении из 122 мм артиллерии боевики неоднократно обстреливали Зайцево. Из минометов различных калибров — Верхнеторецкое, Майорск, Новгородское, Авдеевку, Луганское. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — Верхнеторецкое, Пески, Невельское, Каменку, Новолуганское, Новгородское, Троицкое, Зайцево. По Зайцево и Новгородскому огонь вели снайперы.

На Луганском направлении из 120 мм минометов сепаратисты вели огонь по Новоалександровке, Попасной и Троицкому, а из стрелкового оружия обстреляли Крымское и Станицу Луганскую.

Ранее в разведка Минобороны сообщали о том, что боевики надевают форму ВСУ, готовят провокации против сил АТО.