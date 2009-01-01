ВСУ оперативно и жестко отвечали на обстрелы боевиков, один воин ранен

Противник 22 раза нарушил "перемирие".

Позиция сил АТО на Донбассе, иллюстрация. Facebook.com

Прошлые сутки, 12 октября, в районе проведения АТО завершились без существенных изменений в обстановке. Боевики 22 раза нарушили "перемирие". Вооруженные Силы Украины 13 раз оперативно и жестко отвечали врагу. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на Донецком направлении, одиночно применяя при этом минометы и весь спектр пехотного вооружения.

Так, вечером, несколько часов боевики обстреливали из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. А около 19.00, противник выпустил 6 мин калибра 82 миллиметра по защитникам Верхнеторецкого. Кроме того, вооружения БМП и пулеметы наемники применяли неподалеку Луганского. Ночью стрелковое оружие врага работало неподалеку Каменки.

На Приморском направлении пророссийские наемники дважды били по защитникам Водяного из крупнокалиберных пулеметов и автоматического гранатомета. Также дважды под пулеметный огонь попали укрепления сил АТО неподалеку Старогнатовки. А противотанковый гранатомет врага бил у Павлополя.

На Луганском направлении вечером было относительно спокойно. Лишь около 18.00 оккупанты обстреляли из пулемета наш опорный пункт вблизи Новоалександровки.

Напомним, ранее Комбат АТО Андрей Гергерт (позывной "Червень") рассказал, чем обернется наступление ЛДНР на Донбассе