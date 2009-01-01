ВСУ подготовились к угрозе вторжения российских войск в ходе учений "Запад-2017" — Полторак

Все, что происходит на границе с Украиной, мы расцениваем как недружественный шаг и как угрозу для страны.

Степан Полторак УНИАН

Об этом заявил глава оборонного ведомства Степан Полторак, пишет УНИАН.

"Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой эти учения", — сказал глава оборонного ведомства.

"Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными этим угрозам", — подчеркнул Полторак.

Также он уточнил, что речь идет об "угрозе вторжения.

"Кстати, независимо даже от тех учений, такая угроза не исключена, а те учения потенциально имеют угрозы, так как большое количество личного состава передвигается к границе с Украиной в рамках учений на территорию Беларуси", — заявил Полторак.

"Все, что происходит на границе с Украиной, мы расцениваем как недружественный шаг и как угрозу для Украины", — заявил министр.

Напомним, 14-20 сентября запланированы совместные стратегические учения Беларуси и России "Запад-2017". По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия под видом военных учений Запад-2017 может создать в Беларуси свои базы для вооружения и военной техники и призвал "быть готовыми к тому, что "ихтамнет".

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